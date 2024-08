zeig profil: Für eine nachhaltige industrielle Revolution

In Zusammenarbeit mit dem Klima- und Energiefonds zeichnet profil in der Kategorie „Innovation“ Projekte aus, die sich den neuen Herausforderungen unserer Zeit stellen. Ob in der Wissenschaft, im Ingenieurwesen oder bei der Entwicklung digitaler Lösungen – ausgezeichnet werden Projekte, die einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten und bestehende Probleme auf innovative Weise lösen. Aufgerufen sind Forscher:innen, Unternehmen – vom Start-up bis zum Großbetrieb – sowie Netzwerke, die sich für neue Technologien stark machen. Denn die Probleme von heute können nur mit dem Erfindergeist von morgen gelöst werden.

Die neue Generation von Pionier:innen steht vor der Aufgabe, die Lösungen für morgen voranzutreiben. Der Mensch hat sich immer selbst neu erfunden – und in Zeiten der Klimakrise ist dieser Innovationsgeist mehr denn je gefragt. Nur durch eine konsequente Transformation kann eine nachhaltige Zukunft gestaltet werden. Der Weg dorthin ist weit, doch beginnt er immer mit einer innovativen Idee. Die Industrie hat in der Vergangenheit Großes geleistet, sei es mit der Dampfmaschine oder dem Verbrennungsmotor. Aber ist es nun an der Zeit, einen neuen Kurs einzuschlagen: sei es in digitalen Technologien, Künstliche Intelligenz oder Erneuerbare Energien - eine neue Ära der nachhaltigen Industriellen Revolution. Innovation und Nachhaltigkeit müssen Hand in Hand gehen, für die Zukunft der Industrie und kommende Generationen.