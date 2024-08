zeig profil: Zwischen Kunst und Wirtschaft

Ob in der Kunst, in der Architektur oder im Film: Der schöpferische Anspruch des menschlichen Geistes ist seit jeher unermüdlich. Museen, Bühnen und Bildschirme spiegeln eine Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen wider, die jeden Menschen auf individuelle Weise erreichen. Was auf den ersten Blick grenzenlos erscheint. Doch diese Kreativität beschränkt sich längst nicht mehr nur auf klassische Künste. Heute ist sie eine der Schnittstellen zwischen Kunst und Wirtschaft. Und ein Wachstumsfaktor, der weit über den traditionellen Kunstbegriff hinausgeht.

Ein Blick in die Kreativwirtschaft verdeutlicht, wie eng Kunst und Wirtschaft miteinander verwoben sind. Design, Mediengestaltung, Architektur oder Games-Development – all diese Disziplinen vereinen künstlerische Ansätze mit marktwirtschaftlichen Denken. Aus der einstigen Nische ist ein bedeutender Wirtschaftszweig entstanden, der kontinuierlich wächst. In Österreich zählt die Branche rund 170.000 Beschäftigte in etwa 50.000 Unternehmen. Mit einer Wertschöpfung von bis zu 26 Milliarden Euro jährlich zeigt sich, wie bedeutend der Beitrag der Kreativwirtschaft mittlerweile für das Land ist.

Aber die Bedeutung der Kreativwirtschaft geht über den reinen Wirtschaftsfaktor hinaus. Sie prägt das kulturelle Erbe, gestaltet den gesellschaftlichen Diskurs und leistet einen Beitrag zur Identität einer global vernetzten Welt. Sie bildet eine Brücke zwischen Tradition und Moderne, zwischen lokaler Verwurzelung und globaler Perspektive - eine Schnittstelle zwischen Kunst, Wirtschaft und Gesellschaft.