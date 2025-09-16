Klimawende Dividende

Nr. 1 - Nur Beteuern wird teuer

Fakt ist: Die Klimakrise belastet uns viel stärker als die schärfste Klimapolitik. Schon heute gehört Österreich zu den Top-Five-Ländern, die gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung am meisten für Klimawandelschäden ausgeben müssen. Aktuell liegen die Kosten – etwa für Hochwasserfolgen oder Ernteausfälle – bei mindestens zwei Milliarden Euro jährlich. 2050 werden es sechs bis zwölf Milliarden sein. Hinzu kommen indirekte Kosten, etwa durch Fehlinvestments wie umweltschädliche Förderungen oder aufgrund von Wertschöpfungsverlusten durch ausbleibende Innovation. On top kommen Ausgaben für Klimawandelanpassungen. Derzeit sind es eine Milliarde Euro Steuergeld, für 2050 rechnet eine im Dezember 2024 vorgestellten Meta-Studie des Wegener Center der Uni Graz mit mehr als zwei Milliarden.

Nr. 2- Wackelnde Weltwirtschaft retten

Nichtstun ist auch global betrachtet keine Option. Im April 2024 bezifferte das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) die ökonomischen Klimawandelschäden mit jährlich 32 Billionen Dollar. Nach Kritik wurde noch mal nachgerechnet. Das Ergebnis bleibt aber alarmierend und stellt bisherige Wirtschaftskrisen in den Schatten. Demnach erleidet die Weltwirtschaft als Folge bisheriger Emissionen bis 2049 einen mittleren Einkommensverlust von 17 Prozent, verglichen mit einer Ausgangssituation ohne Klimaauswirkungen. Der Rückgang ergibt sich aus geringeren Agrarerträgen, sinkender Arbeitsproduktivität durch Hitzewellen oder niedrigeren Pegeln, die den schwimmenden Logistikverkehr stören. Vor einer weiteren Gefahr warnte Anfang 2025 US-Investor Warren Buffett: Versicherungspleiten, deren Auswirkungen jene des Lehman-Zusammenbruchs übersteigen könnten.

Nr. 3 - Eh im Budget

Ja, Klimaschutz kostet. Umweltbundesamt und IHS beziffern die benötigten Mittel, um 2040 CO₂-neutral zu sein, auf 750 bis 1.200 Milliarden Euro. Doch ein Großteil der Investitionen – etwa für den Erneuerbaren-Ausbau oder die thermische Gebäudesanierung – sind sowieso fällig. Und die für das tatsächliche Erreichen der Klimaziele notwendigen zusätzlichen sechs bis elf Milliarden Euro pro Jahr ließen sich stemmen, „wenn man klimaschädliche Subventionen streicht, wie etwa das Dieselprivileg“, sagt IHS-Ökonom Klaus Weyerstrass. Die 4,6 bis 9,2 Milliarden, die laut Rechnungshof 2030 für Zertifikatszukäufe drohen, könnte man sicher auch besser einsetzen. Ebenso die rund acht Milliarden, die jährlich für fossile Importe ins Ausland abfließen. Und manche Klimaschutzmaßnahmen kosten ja auch überhaupt so gut wie nichts: ein Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen etwa, das so viel CO₂ einspart, wie die Förderung von Gebäudesanierungen und Heizungen.

Nr. 4 - Win-Win für die (Wert-)Schöpfung

Bei Klimaschutz-Kosten handelt es sich tatsächlich um Investitionen, für die wir etwas bekommen: eine lebenswertere Umwelt, bessere Infrastruktur, klimafittere Gebäude, eine effizientere Industrie … So hat das Umweltbundesamt 2022 errechnet, dass durch Mehr-Investitionen von rund 145 Milliarden Euro bis 2030 in den Sektoren Energie, Industrie, Gebäude und Verkehr jährliche Wertschöpfungseffekte von durchschnittlich 2,4 Prozent des BIPs erwirtschaftet werden. Klimafragen-Institut Kontext und Cambridge Econometrics zeigten zudem: 2050 könnte unser BIP in einem Szenario mit zukunftsfähiger Industriepolitik (Fokus auf Dekarbonisierung, Energieeffizienz und europäische Produktion von Zukunftstechnologien) um 23 Milliarden Euro bzw. 3,3 Prozent über dem „Business as usual“-Szenario liegen. Die Wegener-Center-Studie spricht von einer doppelten Dividende: wachsendes BIP bei gleichzeitiger Reduktion von CO₂-Emissionen.

Nr. 5 - Billiger, billiger

Die Austrian Gas Grid Management AG errechnete, dass die volkswirtschaftlich optimierten Kosten des zukünftigen Energiesystems ca. acht Prozent des für 2040 prognostizieren BIPs entsprechen, während die Kosten des heutigen Systems ca. neun Prozent des BIPs betragen. Auf lange Sicht spart Klimaschutz also sogar Geld und nebenbei entlastet er auch den öffentlichen Haushalt, der zwischen 2022 und 2024 über 13 Milliarden Euro an Förderungen ausschüttete, um die hohen Kosten der fossilen Energie für die Bürger:innen abzufedern. Laut Kontext-Studie würde 2050 jeder Euro, der in zukunftsfähige europäische Industriezweige investiert wird, zudem dreifach zurückfließen. Leonie Wenz, PIK-Klimaforscherin und Co-Autorin der erwähnten „Nature“-Studie, betonte sogar, dass die klimawandelbedingten Wirtschaftsschäden bis 2050 bereits sechsmal höher sein werden als die für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens nötigen Investitionskosten.

Nr. 6 - Standort Österreich sichern

Ja, als kleine offene Volkswirtschaft steht Österreich stark in internationaler Konkurrenz, und natürlich beeinflussen hohe Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit. Insofern, als Klimaschutzinvestitionen jedoch global getätigt werden – dazu haben sich die Staaten der Welt ja gemeinsam verpflichtet –, sei dies neutral im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Volkswirtschaften, so das IHS. Vielmehr profitiert der Wirtschaftsstandort, wenn die Industrie resilienter wird – sei es durch geringere fossile Importe oder die Einsparung von Rohstoffbeschaffungs- und Abfallentsorgungskosten durch die Kreislaufwirtschaft, die dazu noch die Versorgungssicherheit erhöht, den Investitionsbedarf senkt und die Bruttowertschöpfung erhöht.

Nr. 7 Stärken stärken

Große Klimaziele treiben Innovationen und nachhaltige Geschäftsmodelle voran und verschaffen Unternehmen so Marktvorteile in Zukunftsbranchen. Insbesondere der innereuropäischen Produktion von E-Fahrzeugen, PV-Anlagen, Windturbinen, Batterien und Elektromotoren bescheinigt das Vienna Institute for International Economic Studies Potenzial, Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit zu heben. Hier und auch in der Kreislaufwirtschaft ist Österreich bereits stark – das heimische Plastik-Recycling hat etwa eine Innovationsrate, die vierfach über der durchschnittlichen liegt. Markt- und Exportstärkung könnten hier effizient ansetzen, zum Beispiel durch die öffentliche Beschaffung. Der Weltmarkt für Klimatechnologien wächst bis 2030 jedenfalls laut Boston Consulting Group auf über 14.000 Milliarden Dollar.