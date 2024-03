Wandel im (Lebens-)Wandel

Als Beispiel nennt Janszky, Leiter von 2b AHEAD, dem eigenen Angaben zufolge größten wissenschaftlichen Zukunftsforschungsinstitut Europas, das Phänomen Homeoffice: Diese domestizierte Form der Büroarbeit gab es schon vor Corona. Und, ja, es gibt sie noch immer, aber längst nicht mehr in dem Ausmaß wie sie während der Pandemie verbreitet war. Auch andere, damals zu Blockbustern des Wandels hochgejazzte Entwicklungen, blieben nur abgeschwächt erhalten. Einige haben die Rückkehr zur „Normalität“ überhaupt nicht überlebt. Es gibt aber auch Gamechanger, die gehalten haben, was Janszky und andere Trend- und Zukunftsforscher prognostizierten, und tatsächlich Entwicklungen verändert oder Veränderungen entwickelt haben. Die Pandemie lässt sich demnach sowohl als Beschleuniger als auch Entschleuniger von ohnehin Vorhandenem verstehen. Wieder bringt Janszky das Beispiel Homeoffice, das in fast jedem Rückblick als Kronzeuge für einen Digitalisierungsschub herhalten muss. Man sei sich in den Monaten des Lockdowns „wahnsinnig modern vorgekommen“, zelebrierte man doch eine neue Form des flexibleren, agileren und digitaleren Arbeitens – New Work genannt. Sven Gabor Janszky zerkratzt diesen Lack aus Stolz und Selbstzufriedenheit und verweist auf Skype, ein Unternehmen, das das erste Videokonferenzsystem bereits 2003 auf den Markt gebracht hatte: „Wir haben uns also während Corona arbeitsfähig gemacht, indem wir begonnen haben, eine 17 Jahre alte Technologie zu nutzen.“ Für Zukunftsforscher wie ihn sei das schon damals „ein bisschen aberwitzig gewesen“.

Einen Zukunftsforscher überrascht das Morgen nicht. Selbst dann nicht, wenn es eigentlich so aussieht wie das Gestern. „Weil wir aus unserer Arbeit wissen, dass sich Menschen und die Art, wie sie leben, wie sie arbeiten, wie sie kommunizieren, wahnsinnig schnell an sich ändernde Umgebungen anpassen können“, erklärt Sven Gabor Janszky. So entwickle sich vieles nach vorne – aber eben auch ganz schnell wieder zurück, sobald sich das Umfeld normalisiert.

Potenzial für epochale Veränderungen

Mit der wirklichen Digitalisierung, mit dem, was in der Welt rapide anwachsender Rechenleistungen gerade entsteht und entwickelt wird, habe das jedenfalls „überhaupt nichts zu tun“, so Janszky. Was kommt? Quantencomputer und Künstliche Intelligenz. Ein Duo mit enormem Potenzial für epochale Veränderungen.

Zum einen sind Quantencomputer Weltmeister im Prognostizieren. Sie erstellen aus millionenfachen Simulationen Prognosen, die um ein Vielfaches schneller und präziser sind als jene mit menschlicher Intelligenz, Bauchgefühl oder Intuition erstellten. Zum anderen werden Anwendungen Künstlicher Intelligenz boomen. Sie kann etwa Muster erkennen, die für Menschen zu subtil sind, oder bei der Bearbeitung von großen Datenmengen helfen, bei Entscheidungen unterstützen und die Effizienz optimieren. Das alles aber nur, solange sich die Wirklichkeit nicht verändert. Wandel unerwünscht. Denn die KI lernt aus Betrachtung dessen, was war und ist. „Sie hilft uns deshalb nur dann, gute Entscheidungen zu treffen, wenn die Zukunft so ist wie die Vergangenheit“, erklärt Viktor Mayer-Schönberger.

Der gebürtige Salzburger ist Professor am Oxford Internet Institute. In einem „ZEIT“-Interview bremst er deshalb die Erwartungen: „Künstliche Intelligenz ist ungeeignet, wenn sich die Situation, der Kontext und die Ziele fortlaufend verändern. Dann kann sie aus der Vergangenheit nämlich keine hilfreichen Rückschlüsse auf die Zukunft mehr ziehen. In diesen Momenten brauchen wir nicht mehr Daten, sondern mehr Träume, fokussierte Vorstellungen.“

Wahre Megatrends

Andererseits hat sich Künstliche Intelligenz via ChatGPT oder ähnlicher Programme des menschlichen Betriebssystems Sprache angenommen. Sie kann in diesem Bereich bestimmte Tätigkeiten übernehmen, die davor Menschen gemacht haben – nicht nur schneller und kostengünstiger, sondern auch fehlerfrei. Eine Entwicklung, die weitreichend wirken wird und damit dem entspricht, was das Zukunftsinstitut von Harry Gatterer als „Megatrend“ definiert: keine Oberflächenbewegungen, sondern Tiefenströmungen des Wandels, die mehrdimensionale Veränderungsphänomene anstoßen und weitertreiben, aber auch disruptive Durchbrüche ermöglichen.

So etwas prägt die Gesellschaft nicht nur kurzfristig, sondern auf lange Sicht. Es sind Revolutionen, die im Kleid der Evolution daherkommen; Lawinen in Zeitlupe, die am Ende Institutionen und Individuen, Unternehmen und die gesamte Gesellschaft unter sich begraben. In die utopisch anmutende Verheißung mischen sich zwar mittlerweile Bedenken und der angstgetriebene Ruf nach Regularien. Tatsächlich wird eine Gesellschaft Antworten brauchen für den Umgang mit diesen Entwicklungen, sowohl in kultureller und technischer Hinsicht als auch im Regelwerk, auf das sich die User:innen verlassen und verlässlich beziehen können. Aber wegzubringen ist dieser Trend jedenfalls nicht mehr.