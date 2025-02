Ab durch die gläserne (Wolken-)Decke

Die Jahresversammlung der Internationalen Luftverkehrsvereinigung IATA sorgt normalerweise kaum für Schlagzeilen. 2018 jedoch kam es zu einem medialen Shitstorm. Zwei Tage lang hatte man in Sydney erstmals offiziell über den Mangel an Frauen in der Branche und Gleichstellungsansätze diskutiert – 99 Jahre nach Gründung des Verbands. Und dann verstieg sich ausgerechnet der Chef zu einem sexistischen Statement.

Für das folgende Jahr zum IATA-Vorsitzenden ernannt, hatte Akbar Al Baker zu Beginn der Abschlusspressekonferenz noch gescherzt, dass er seine berüchtigte scharfe Zunge im Zaum halten müsse. Minuten später war der Vorsatz aber wohl schon vergessen. Kurz nachdem der damalige CEO von Qatar Airways – auf das Thema Frauenquote angesprochen – darauf hingewiesen hatte, dass diese bei seiner Fluglinie deutlich höher liege als bei anderen im Nahen Osten, erwiderte er auf den „Aber der Chef ist ein Mann“-Einwurf einer Journalistin: „Natürlich muss eine Airline von einem Mann geführt werden, weil es eine sehr herausfordernde Position ist.“

Stein des Anstoßes. Tags drauf folgte freilich eine offizielle Entschuldigung. Dabei gebührt Al Baker durchaus auch ein wenig Dank. Denn nachdem die Redner:innen in Sydney noch recht ratlos gewirkt hatten, was Lösungen für das Genderdiversitätsproblem anging, kam mit seinem Statement Bewegung in die Sache. Zwar gab es schon vor Al Bakers verbalem (und geistigem) Ausfall weibliche Airline-CEOs. Zum Beispiel hatte Iran Air erst kurz zuvor Farzaneh Sharafbafi auf diesen Posten berufen. Ansonsten jedoch hatten die – sowieso wenigen – Frauen in der Branche meist Management-Positionen im Personal- oder Rechtsbereich inne und standen damit nicht an der Spitze der Fluglinien. Und auch in der restlichen Branche lief es schleppend mit der Diversity. Laut einem Bericht des Women in Aviation Advisory Board der US-Regierung lag der Anteil der Pilotinnen und Technikerinnen bei weniger als zehn Prozent.