Tourismus findet Stadt

Wo es dem Einzelnen lediglich um eine schöne Auszeit vom Alltag geht, erkennt die Tourismusforschung gesellschaftliche Bedürfnisse und Trends. Manchmal kann auch die kreative Benamsung des beobachteten oder prognostizierten Reiseverhaltens und dessen Einordnung als Reaktion auf aktuelle Krisen nicht verbergen, dass es sich eigentlich nur um alten Wein in neuen Schläuchen handelt. Etwa wenn die Alleinreise zeitgeistig zum achtsamen

Solo-ish Adventure upgegradet wird. Eine Entwicklung kann aber niemand bestreiten: City-Trips erfreuen sich nach dem Coronatief wieder größter Beliebtheit. 2024 landeten laut Daten des Marktforschungsunternehmens Euromonitor International Bangkok mit einem Plus von 37 Prozent gegenüber 2023, Istanbul (plus 14 Prozent) und London (plus sieben Prozent) in den Top drei der meistbesuchten Metropolen.

Erlebnisgarantie. Treiber für den Boom gibt es viele, angefangen bei Social-Media-Hypes und Billigflügen über die Erschließung neuer Märkte (insbesondere China) bis hin zu Plattformen wie Airbnb. Ein weiterer Grund dürfte das durchschnittliche Zielpublikum selbst sein: Beim gut gebildeten und verdienenden Klientel kommen die großen Risikofaktoren im Tourismus – etwa Inflation, Arbeitslosigkeit und Rezession – seltener zum Tragen.

Für Cornelia Dlabaja, Soziologin, Kulturwissenschaftlerin und seit 2023 Stiftungsprofessorin für nachhaltige Stadt- und Tourismusentwicklung an der FHWien der WKW, ist der Trend zum City-Trip aber auch der heutigen Schnelllebigkeit und dem Kampf um die knappe Aufmerksamkeit in der digitalen Moderne geschuldet: „Alles verdichtet sich. Und der Städtetourismus ist eine kompakte Form des Reisens, die in wenigen Tagen mannigfaltige Erlebnisse bietet. Ob Kunst, Kultur, Kulinarik, Lifestyle, Architektur oder Event – nirgendwo lassen sich in so kurzer Zeit so intensive Erinnerungen sammeln wie in Städten.“ Ein Urlaub mit Mehr- und Merkwert also. Die Erholung liegt dabei in der Inspiration für den vom Alltag gelangweilten Geist, im intensiveren Empfinden des eigenen Lebens.

Die Sehnsucht danach muss groß sein. In Rankings der bevorzugten Urlaubsarten landen City-Trips jedenfalls regelmäßig auf dem zweiten Platz hinter dem Badeurlaub. Laut einem Bericht von Coherent Market Insights wird der weltweite Markt für Städtereisen von heute rund sieben Billionen US-Dollar bis zum Jahr 2031 auf knapp elf Billionen wachsen und sich zu einem der einflussreichsten Segmente der Branche entwickeln.

Strapazierte Infrastruktur. Veranstalter:innen und Bettenanbieter:innen freut das. Die Einheimischen hingegen ächzen vielerorts – vor allem in Europa, „dort, wo sich die Sehenswürdigkeiten auf wenigen Quadratkilometern konzentrieren und die Dichte an Tagestourist:innen hoch ist, die mehr Geld kosten, als sie dalassen“, sagt Cornelia Dlabaja. Ob Amsterdam, Dubrovnik, Rom, Lissabon oder allen voran Venedig: Längst stellt sich nicht mehr nur die Frage nach der Dehnbarkeit der städtischen Infrastruktur, sondern auch jene nach der mentalen Belastbarkeit der Einwohner:innen. In manchen Gassen ist für sie kaum mehr ein Durchkommen. Die Mieten steigen durch die Umkonvertierung des Wohnungsmarktes in Kurzzeitvermietungsformate. Die Umweltverschmutzung nimmt zu. Und wo Souvenirshops, Wechselstuben und hippe Restaurants lokale Geschäfte und gewachsene Beisln verdrängen – Stichwort: Touristifizierung und Commercial Gentrification –, sinken Lebensqualität und Tourismusakzeptanz. „Die Gäste, die einst für Wertschöpfung, Wohlstand und Weltoffenheit standen, werden zunehmend als Heimsuchung empfunden“, so Dlabaja.

Wenn die Bewohner:innen aber das Gefühl haben, ihre Stadt gehöre nicht mehr ihnen, erfüllt sich das, wovor der deutsche Denker Hans Magnus Enzensberger schon 1958 in seinem Essay „Eine Theorie des Tourismus“ warnte: Die Reisenden zerstören das, was sie eigentlich suchen – den Zauber von Lokalkolorit und Ursprünglichkeit, die Magie von authentischen Erlebnissen und Begegnungen. Denn der Overtourism verwandelt ehemals lebendige Grätzl in mumifizierte Museen und begehbare Postkartenmotive. Statt Lifeseeing bleibt nur mehr Sightseeing. Das Zentrum von Venedig hat etwa seit den 1950er-Jahren 125.000 seiner Einwohner:innen verloren. Dafür gibt es mehr als 50.000 Gästebetten.

Um ihre Stadt vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren, arbeiten Destinationsmanagementorganisationen (DMOs) weltweit an Strategien für ökologisch und ökonomisch nachhaltigen sowie sozial verträglichen City-Tourismus. Restriktionen, wie die Begrenzung der Besucherzahlen und das Verbot von touristischen Kurzzeitvermietungen, oder „Eintrittsgelder“ und Bus-Slot-Systeme für Tagestourist:innen sind dabei ein Teil der Konzepte. Vielmehr aber gehe es darum, „einen ganzheitlichen, sorgetragenden Ansatz zu verfolgen, der die Bedürfnisse der Bewohner:innen und die Wertschöpfung für die lokale Ökonomie zum zentralen Bestandteil der Tourismusstrategie macht“, so Cornelia Dlabaja. „Wien Tourismus zum Beispiel liefert hier mit seiner Visitor-Economy-Strategie, die auch eng mit einer klimaresilienten Stadt- und nachhaltigen Regionalentwicklung verknüpft ist, international ein Best-Practice-Beispiel.“ So sollen Gäste die Stadt und ihre Angebote nicht nur konsumieren, sondern aktiv zur Lebens-, Aufenthalts- und Erlebnisqualität und einer gesunden Infrastruktur beitragen.