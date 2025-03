Destination Dekarbonisierung

Null-Energie-Hotels Wer schläft, sündigt nicht – zumindest nicht in einem energieautarken Hotel, das seinen Eigenbedarf an Strom und Wärme selbst und emissionsfrei erzeugt. Das Angebot reicht vom Boutique-Schmuckstück in Wien ( hotelstadthalle.at ) bis zur wasserstoffversorgten Berghütte am Hochschwab ( sonnschienhuette.at ). Beim Finden ökologisch verantwortungsbewusster Hotels helfen Plattformen wie nachhaltigertourismus.at oder socialbnb.org .

Cruisen mit Wind- und Solarsegeln

Kreuzfahrtschiffe gelten zu Recht als Klimasünder: Bei einer einwöchigen Mittelmeerkreuzfahrt produziert jede:r Passagier:in so viele Treibhausgase wie der oder die Durchschnittsösterreicher:in im ganzen Jahr. Das Projekt „Sea Zero“ der norwegischen Postschifflinie Hurtigruten könnte ein Gamechanger werden. Drei Wind- und Solarsegel mit einer Gesamtfläche von 1.500 m² saugen Luftströmungen aus einer Höhe von bis zu 50 Metern an und versorgen das Schiff autark. Macht sich die Sonne rar, kann das Batteriesystem (Kapazität: 60 MWh) auch bei einem der 34 Hafen-Stopps zwischen Bergen und Kirkenes nachgeladen werden. Zugleich soll das 2030 vom Stapel laufende Null-Emissionen-Schiff 40 Prozent weniger Energie als vergleichbare Cruiser verbrauchen. Neben smarten Kabinen und KI-Steuerung liegt das an der sogenannten Luftschmierung des Rumpfes: Das Schiff gleitet auf einem Teppich von Luftblasen dahin, die unter den Rumpf gepumpt werden. Allein diese Maßnahme spart fünf bis zehn Prozent Antriebsenergie.

Autofreie Ferienorte

In Zermatt verstellt kein Auto den Blick aufs Matterhorn. In den historischen Gassen Hallstatts herrscht Fahrverbot. Und auf Helgoland dürfen nur elektrische Polizeiautos die Fußgänger:innen umkurven. Was Einheimischen Lebensqualität bringt, ist aber für Tourist:innen mit Mühsal verbunden. Wer mit der Bahn anreist, ärgert sich nämlich oft über ein unzulängliches Öffi-Angebot auf der „letzten Meile“ – zumal mit Gepäck und ohne Ortskenntnisse. Diese Lücke könnten künftig Roboter-Taxis schließen – also vollautonome Mietautos, die man zum Beispiel am Bahnhof per App ordert. Science Fiction? Nein, im chinesischen Wuhan sind bereits 500 fahrerlose Taxis unterwegs. Und auch im Tiroler Wörgl fuhr im Herbst schon ein Prototyp von TU Graz und Virtual Vehicle Probe.

Text: Alexander Lisetz