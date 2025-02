Gut unterwegs

1. Erschwinglich Upgraden

Mit etwas Geschick, Planung oder dem richtigen Klick am Handy ist ein Upgrade in die Business-Class einfach(er).

Upgrade-Gebote: Viele Airlines bieten auf ihren Websites Programme fürs Bidding an. Meist läuft das so: Loggen Sie sich unter „Meine Buchung“ mit Ihren Daten ein, geben Sie Ihre Kreditkartendaten ein und ein Angebot ab – und mit etwas Glück erhalten Sie ein Upgrade zu Ihrem gebotenen Preis.

Den Profi ranlassen: Manche Reisebüros haben speziellen Zugang zu vergünstigten Business-Class-Tarifen.

In-App-Angebote: Rückt das Abflugdatum näher, bieten Fluggesellschaften über ihre Apps häufig vergünstigte Upgrades an. Runterladen und reinschauen!

Verhandlungssache: Eine höfliche Anfrage am Check-in-Schalter kostet nichts, kann aber durchaus zu einem Upgrade in die Business-Class führen.

2. Versichert verreisen

Die Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK) auf der Rückseite der grünen e-card berechtigt zwar in den meisten europäischen Ländern zum Bezug ärztlicher Leistungen. Eine zusätzliche Reisekrankenversicherung ist trotzdem ratsam. „Am wichtigsten ist es, für jene Fälle versichert zu sein, die wirklich ins Geld gehen und vielleicht sogar existenzbedrohend sein können“, rät der Verein für Konsumenten-information (VKI). Die AK empfiehlt, die angebotenen Tarife anhand einer Prioritätenliste zu vergleichen – 2023 ermittelte sie für verschiedene Reiseszenarien (Familienurlaub, Solo-Trip, Maturareise) Preisunterschiede von 300 bis 500 Prozent. Wer häufig und spontan verreist, fährt besser mit spezialisierten Reiseversicherern wie Allianz Travel, AXA, Grawe, LTA oder Uniqa. Um im Krisenfall erreichbar zu sein, empfiehlt das Außenministerium zudem eine Reiseregistrierung (www.auslandsregistrierung.at). Und wenn man schon vor Reiseantritt krank wird? Dann lindert eine Reiserücktrittsversicherung zumindest den finanziellen Schmerz. Seriensieger beim Stiftung-Warentest-Vergleich: Europ Assistance.