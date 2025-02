© Scheiblhofer © Scheiblhofer

THE SCHEIBLHOFER WORLD: Erleben, Entdecken und Genießen im sonnigen Burgenland

THE SCHEIBLHOFER WORLD in Andau, im Herzen des Burgenlandes, ist ein Ort, an dem Genuss, Entspannung und Abenteuer aufeinandertreffen. Hier erwarten Sie erstklassige Weine, außergewöhnliche Kulinarik und unvergessliche Erlebnisse in einer einzigartigen Atmosphäre – perfekt für eine Auszeit.