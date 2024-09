Straßen bauen oder nicht? „Auch E-Autos werden künftig eine Straße brauchen“, lautet die gängige Meinung in der ÖVP. „Geplante Straßenbauprojekte aus dem vergangenen Jahrtausend überdenken“, heißt es von Seiten der Grünen. Aber nicht nur die schwarz-grüne Regierung ist beim Straßenbau uneins.

Auch innerhalb der SPÖ gibt es Unstimmigkeiten, wie etwa beim Bau der Lobau-Autobahn: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) möchte an den Plänen zum Tunnel unter dem Nationalpark Donau-Auen festhalten. SPÖ-Chef Andreas Babler hatte sich in der Vergangenheit gegen das Projekt ausgesprochen, im Duell mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auf ORF 2 sagte Moderatorin Susanne Schabl: „Die Wiener SPÖ will das. Sie haben es voriges Jahr gesagt, Sie wollen das nicht.“ Babler antwortete darauf: „Ja, ganz genau und so könnte ich jetzt auch die S10 (Mühlviertler Schnellstraße; Anm.) diskutieren, wo der grüne Landesrat dafür ist, obwohl das durch Naturgebiete geht“, weist der SPÖ-Bundesparteiobmann auf Straßenbauprojekte mit grüner Handschrift hin.

Die Mühlviertler Schnellstraße, die künftig Linz und Prag besser verbinden soll, macht Babler im Duell mit Werner Kogler auch ein zweites Mal zum Thema: „Ich verstehe die emotionale Debatte über einzelne Projekte. Straßen werden auch bei der grünen Ministerin freigegeben (...). Manchmal ja auch durch Naturschutzgebiete, wie man es in Oberösterreich bei der S10 gesehen hat, gegen Bescheide und Gutachten vom Umweltbundesamt“.

Fakt ist: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat im Jahr 2020 zahlreiche geplante Straßen auf Eis gelegt, um diese Projekte auf Verkehrssicherheit, regionale und wirtschaftlichen Interessen und den „Schutz von wertvollem Boden und der Natur“ zu prüfen.