Corona: FPÖ-Falschbehauptung zu Kürzungen im Gesundheitssystem

Steigerung der Gesundheitsausgaben im Jahr 2020

Die Statistik Austria stellt die Entwicklung der Ausgaben im Österreichischen Gesundheitswesen jährlich dar. 2019, im Jahr vor der Pandemie, betrugen die öffentlichen und privaten Gesundheitsausgaben (darunter fallen beispielsweise die stationäre und ambulante Gesundheitsversorgung, aber auch Krankentransporte und Rettungsdienste) 44,159 Milliarden Euro. Für 2020, das Pandemiejahr, gibt es noch keine abschließende Auswertung, allerdings eine „Schnellschätzung“. Diese zeigt: Die Gesundheitsausgaben in Österreich beliefen sich auf 45,969 Milliarden Euro. Eine abschließende Auswertung für das Jahr 2020 wird die Statistik Austria erst im Februar des nächsten Jahres vorlegen, jedoch sei schon klar ersichtlich, dass es keinen „Einbruch der Gesundheitsausgaben“ gegeben habe – im Gegenteil. Tatsächlich werden in den vorläufigen Zahlen für 2020 auch Ausgaben für die Bekämpfung der Pandemie schlagend. Darunter fallen vor allem Kosten für zusätzliche Schutzausrüstung, Corona-Testungen, Contact-Tracing, die Hotline 1450, oder Medienkampagnen. Jedoch auch im Bereich der Langzeitpflege sei es aufgrund der Corona-Pandemie zu „öffentlichen Mehraufwendungen“ gekommen, heißt es vonseiten der Statistik Austria. Dazu zählen diverse Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung wie Ersatzbetreuungseinrichtungen oder Boni für das Pflegepersonal.

Für das Jahr 2020 konnten aufgrund der Lockdown-bedingten Einschränkungen in gewissen Bereichen auch Rückgänge der öffentlichen und privaten Gesundheitsausgaben beobachtet werden. Es gingen zum Beispiel weniger Personen auf Reha oder auf Kur. Und auch ärztliche und zahnärztliche Dienstleistungen oder therapeutische Hilfsmittel wurden 2020 weniger häufig in Anspruch genommen. Von der Statistik Austria heißt es dazu: „Dennoch sehen wir eine ähnliche Entwicklung wie in den Vorjahren: Die Gesundheitsausgaben steigen.“ Gemessen am Anteil des Bruttoinlandsprodukts (BIP) legten diese in der Vergangenheit tatsächlich kontinuierlich zu, in der Periode von 2008 bis 2020 etwa von 10,4 Prozent auf 12,1 Prozent.

Ausgaben für Krankenanstalten steigen

Und wie sieht es ganz konkret mit der Entwicklung der Spitalskosten aus, auf die Schnedlitz offenbar mit seiner Behauptung anspielte? Auch dort steigen die Gesamtausgaben deutlich: Auf die öffentlichen laufenden Ausgaben für Fondskrankenanstalten entfielen im Jahr 2019 12,575 Milliarden Euro. Im Jahr 2020 sind diese Ausgaben um 6,8 Prozent gestiegen – auf 13,433 Milliarden Euro. Über 86 Prozent aller Aufenthalte von Patienten sind in Fondskrankenanstalten, die somit die wichtigste Gruppe der österreichischen Spitäler bilden.

Keine „drastische Kürzung“ für 2021 zu erwarten

Auch für das Jahr 2021 gehen die Fachleute der Statistik Austria von einer Steigerung der Gesundheitsausgaben aus. Warum? „Der Hauptpool an Testungen oder Impfungen wird erst bei den Ausgaben 2021 schlagend sein.“ Thomas Czypionka, Gesundheitsökonom am Institut für Höhere Studien (IHS), stimmt dem zu: „Dass die Gesundheitsausgaben gekürzt wurden, ist jedenfalls für 2020 nicht richtig.“ Schließlich seien die Ausgaben laut Schnellschätzung um fast zwei Millionen gestiegen. Czypionka wagt auch eine Zukunftsprognose: „Es deutet nichts darauf hin, dass die Behauptung für 2021 zutreffen wird.“

Die Spitäler sind an sich auch Sache der Länder. Der Bund schießt allerdings einen Teil der Kosten zu – und zwar anteilsmäßig vom Steueraufkommen. Im Jahr 2020 sanken pandemiebedingt die Steuereinnahmen, damit auch die Transferleistungen des Bundes für die Spitäler. Einen negativen Einfluss auf die Spitalsfinanzen hatte das aber nicht, erklärt Experte Czypionka: „Kommt vom Bund weniger Geld, müssen die Länder das ausgleichen, also mehr zahlen.“ Für das Jahr 2021 erwartet Czypionka wieder steigende Steuereinnahmen und damit auch mehr Transfergeld des Bundes an die Spitäler.