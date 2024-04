im Interview mit dem Fernsehsender der Tageszeitung oe24 am 22.4.2024

Bis 2002 haben in Traiskirchen mehr als 800 Menschen in der Semperit-Reifenfabrik gearbeitet. Doch dann wurde das Werk geschlossen und die Produktion nach Osteuropa verlegt. Im Laufe der vergangenen Jahre ist Traiskirchen „der Sprung von der ehemaligen Industriestadt zur modernen Gewerbe-, Dienstleistungs- und Innovationsstadt gelungen“, steht auf der Gemeindewebsite. Ein Erfolg, den sich der SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler auf die Fahne heften will, wie er im oe24-Interview sagt.

Im Jahr 2014, als Andreas Babler Traiskirchner Bürgermeister wird, gibt es laut Statistik Austria in Traiskirchen 1325 Arbeitsstätten und 7109 Beschäftigte. Sieben Jahre später – die aktuellste Arbeitsstättenzählung der Statistik Austria datiert aus dem Jahr 2021 – sind es 1545 Unternehmen und 8122 Beschäftigte. Das ergibt ein Plus von 1013 Beschäftigten seit Andreas Babler Traiskirchner Bürgermeister ist.

Vor allem in den Jahrzehnten bis zur Jahrtausendwende prägte die Semperit-Reifenfabrik die Traiskirchner Wirtschaft. Seit diese aber geschlossen wurde, sind es vor allem Gastronomiebetriebe und Geschäfte des Einzelhandels, die in der Auflistung der 17.000-Einwohner-Gemeinde quantitativ hervorstechen.

Woher kommen nun aber die zigtausenden neuen Arbeitsplätze, von denen im oe24 TV Interview die Rede ist? Wörtlich sagte Babler: „Ich habe selber in meiner Lebensgeschichte zig Tausende Arbeitsplätze in meiner Stadt mit dem Strukturwandel neu geschaffen, gleichzeitig gut Betriebe angesiedelt.“ Einen Tag darauf druckte Oe24 das Interview auch in der Zeitung ab, dort ist dann von „10.000 Arbeitsplätzen“ die Rede – offenbar ein Transkriptionsfehler.

So oder so: Babler hat von mehreren tausend Jobs gesprochen, die in seiner Amtszeit geschaffen worden sein sollen.

Das Team von Andreas Babler weicht auch auf Rückfrage nicht von Bablers vermeintlichen wirtschaftspolitischen Erfolg auf Gemeindeebene ab: „Es wurden in den letzten Jahren mehrere tausend Arbeitsplätze geschaffen – genauen Wert kann ich Ihnen nicht sagen, aber ein Plus ist eindeutig erkennbar.”

Ein Beleg, etwa in Form einer Statistik, wurde auch auf mehrmalige Nachfrage nicht übermittelt. Exemplarisch verweist das Team von Andreas Babler auf Betriebsansiedelungen wie etwa im Industriegebiet Süd – hier haben sich große Firmen angesiedelt wie zum Beispiel ein Post Verteilerzentrum, REWE Fleischzerlegung, Sene Cura oder die Semperit Revitalisierung. Auch die Wiener Netze haben einen Standort nach Traiskirchen verlegt, Andreas Babler kommentierte die rund 90 dadurch entstandenen neuen Arbeitsplätze im Jahr 2018 als „größte Betriebsansiedelung in der jüngeren Stadtgeschichte.“

Belege für die zig Tausenden neuen Arbeitsplätze gibt es nicht, viel mehr dürften es mehrere hundert sein. Aktuellere Zahlen zum Traiskirchner Arbeitsmarkt – für das Jahr 2022 – wird die Statistik Austria im Sommer veröffentlichen. Das Team von Andreas Babler stellte nach einer neuerlichen profil-Anfrage eine Auswertung der Stadtgemeinde Traiskirchen in Aussicht. Diese wird im Falle einer Übermittlung von profil ergänzt.

Fazit

Das Team von Andreas Babler konnte keine genaue Zahlen nennen und auch das AMS Niederösterreich führt eine solche Statistik nur auf Bezirksebene. Die einzigen Werte, die es gibt – die Beschäftigtenzahlen der Arbeitsstättenzählung der Statistik Austria – widersprechen Bablers Zahlen. Denn: Zwischen 2014 und 2021 gab es in Traiskirchen ein Plus von 1013 Beschäftigten, keinesfalls aber mehrere tausend. Bablers Aussage ist somit unbelegt.