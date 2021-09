Lockdowns, Einsamkeit, Ungewissheit: Während Corona hat sich die psychische Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher massiv verschlechtert. Depressive Symptome treten bei 26 Prozent der Bevölkerung auf, bei Schülerinnen und Schülern sind es gar 55 Prozent, so Studien der Donau-Universität Krems.

Die von der Krankenkassa bezahlte Versorgung mit Psychotherapie in Österreich entspricht diesem Bedarf nicht einmal ansatzweise – schon im Jahr 2019 gab es daran massive Kritik des Rechnungshofes, zu einem ähnlichen Urteil kam auch die OECD bereits 2015. Die türkis-grüne Bundesregierung hat in ihrem Regierungsprogramm eine „Bedarfsdeckung“ bis 2024 festgeschrieben. Dort heißt es: „Substanzieller stufenweiser bedarfsorientierter Ausbau der Sachleistungsversorgung bis 2024 im Bereich der psychischen Gesundheit, Ziel: Bedarfsdeckung“

Das war vor Corona - der Bedarf hat sich seither nur noch erhöht. Im Juli 2020 vermeldete die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in einer Aussendung schließlich, dass es bis Herbst 2021 20.000 zusätzliche Psychotherapie-Plätze auf Kassenkosten geben solle. Das sind um 30 Prozent mehr, als zum damaligen Zeitpunkt vorhanden waren, so die ÖGK. Was ist seither passiert? Wurde die Ankündigung umgesetzt?

Dazu muss man wissen, dass die psychotherapeutische Versorgung in Österreich in Kontingenten organisiert ist. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl an Patienten, die maximal auf Kosten der Krankenkasse versorgt werden. Dieses Kontingent wird in Stunden festgelegt. Pro Therapieplatz werden laut der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und -therapeuten im Durchschnitt 15 Stunden Therapie veranschlagt.