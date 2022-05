Auf den ersten Blick wirkt der Wahlärzte-Boom so bedrohlich, wie ihn Gesundheitsminister Johannes Rauch schildert. Längst praktizieren im niedergelassenen Bereich mehr private Wahlärzte als Kassenärzte. Die Zahl der Kassenärzte stagniert seit einem Jahrzehnt bei etwa 8300, obwohl die Bevölkerung im selben Zeitraum um sechs Prozent wuchs.



Mehr Menschen, gleich viele Ärztinnen und Ärzte mit Kassenvertrag - das kann sich nicht ausgehen. Und es geht sich nur aus, weil viele Kassenärzte noch mehr arbeiten. Und weil etliche Patienten zu Wahlärzten ausweichen und die Honorare selbst begleichen. So mancher Gesundheitsökonom vermutet, dass der Krankenkasse diese Entwicklung ganz gelegen kommt: Für Wahlärzteleistungen refundiert die Krankenversicherung bloß 80 Prozent des Kassentarifs an die Patienten, nicht jedes Honorar wird eingereicht. Wahlarztpatienten helfen also unfreiwillig mit, das knappe Budget der Kasse ein wenig zu sanieren.



Wäre es wirklich so, dass "niemand mehr bereit ist, einen Kassenvertrag im niedergelassenen Bereich anzunehmen", wie Gesundheitsminister Rauch formulierte, müsste die Zahl der Vertragsärzte aufgrund von Pensionierungen rapide sinken. Tatsächlich gelingt es durch Nachbesetzungen gerade, das Niveau zu halten. In Wien rückten im Vorjahr 30 Allgemeinmediziner auf eine Kassenstelle nach. Von 100 Studierenden, die vor zwölf Jahren ihr Medizinstudium begannen, schlossen zuletzt 19,5 einen Kassenvertrag ab, wie Berechnungen der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) zeigen. Insoweit liegt Rauch also falsch.



Die Ärztekammer beobachtet allerdings, dass auf eine Stelle immer weniger Bewerber kommen. Ordinationen stehen nicht nur in ländlichen Regionen jahrelang leer, für Fachrichtungen wie Kinder-oder Frauenheilkunde finden sich selbst in Städten wie Wien oft keine Interessenten mehr.



Viele Ärzte führen lieber eine private Wahlarztordination. Das zeigt sich auch in Befragungen des Bildungsministeriums, durchgeführt unter dem Abschlussjahrgang der Medizinstudierenden im Jahr 2021. Der Großteil derer, die als Fachärzte im niedergelassenen Bereich arbeiten wollen, kann sich vorstellen, eine Wahlarztordination in einer großen Stadt zu eröffnen - weniger als die Hälfte wollen Kassenärzte werden. Das lässt nichts Gutes für die Besetzung von Kassenfacharztstellen am Land vermuten. Unter den angehenden Allgemeinmedizinern strebt die Mehrheit dagegen einen Kassenvertrag an. Auch in diesem Punkt hat Rauchs Behauptung nur zum Teil einen wahren Kern.



Ein detaillierter Blick in die Zahlen ist aufschlussreich: Denn etwa die Hälfte der Wahlärzte ist hauptberuflich angestellt, die meisten davon im Spital. Diese Ärzte betreiben ihre Wahlordination nur wenige Stunden in der Woche nebenher und spielen in der Diskussion eine vernachlässigbare Rolle, weil sie kaum für das öffentliche Kassensystem zu rekrutieren sind.



Relevant sind rund 5000 Wahlärzte, die ihre Ordinationen hauptberuflich führen und dem Kassensystem aus den verschiedensten Gründen abgeschworen haben.



Die entscheidende Frage, auf die Gesundheitspolitiker und Kassenfunktionäre seit Jahren keine Antwort finden, lautet: Wie können mehr Mediziner überzeugt werden, einen öffentlichen Kassenvertrag anzunehmen, statt privat zu ordinieren?