Gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge: ÖVP-Spin irreführend

Nachbarschaftshilfe für die Ukraine

Aus dem Büro der Ministerin Edtstadler heißt es gegenüber profil, dass es selbstverständlich sei, dass die EU als angrenzender Raum entsprechende Ersthilfe im Ukraine-Krieg leiste: „In der Flüchtlingskrise 2015 waren dies die Nachbarstaaten Syriens wie die Türkei, Jordanien und der Libanon. Wir haben immer vertreten, dass Flüchtlingen zunächst und am stärksten in der Region geholfen werden soll, was sich auch aus der Genfer Flüchtlingskonvention mit deren Prinzip der Unmittelbarkeit ergibt.“

Laut dem Experten Reyhani dürfte sich Edtstadler wohl auf eine Bestimmung in der Genfer Flüchtlingskonvention beziehen, wonach Staaten keine Strafen wegen illegaler Einreise über Flüchtlinge verhängen sollen, „die, direkt aus einem Gebiet kommend, wo ihr Leben oder ihre Freiheit“ bedroht war, einreisen. Dies betreffe jedoch nur jene Situationen, in denen Flüchtlinge bereits in einem anderen Staat, wo sie sich länger aufgehalten haben, effektiven Schutz gefunden haben. Zudem stellt der Fachmann klar: „Die Flüchtlingseigenschaft einer Person wird durch den Umstand, dass sie nicht unmittelbar aus einem Gebiet geflohen ist, wo sie verfolgt wird, jedenfalls nicht beeinträchtigt." Davon getrennt zu betrachten sei die Frage, in welchem Land die Prüfung der Flüchtlingseigenschaft durchgeführt wird und wo eine Person Schutz bekommt, was in der EU in der sogenannten Dublin-Verordnung festgelegt sei. Diese Regelungen treffen jedoch keine Aussage darüber, ob jemand ein Flüchtling ist und Schutz braucht.

Vom UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) heißt es gegenüber profil, dass die Entfernung vom Heimatland nichts an der Flüchtlingseigenschaft ändere: „Die aktuelle Situation unterscheidet sich nur insofern, als dass die Nachbarländer Syriens damals bereits Millionen Menschen aufgenommen hatten, während die internationale Hilfe zu gering war, sodass viele Menschen dort keinen Schutz finden konnten und sich weiterbewegt haben.“