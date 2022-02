Nein, mit dieser Studie kann man sich nicht vor der Impfpflicht drücken

Dafür muss man, zumindest auf dem Papier, für die kommenden fünf Jahre auf eine Impfung gegen Covid verzichten. Und erhält sogleich Zugang zum ersten Fragebogen der Studie. Darin werden nicht nur viele persönliche Daten, sondern auch sensible Gesundheitsdaten wie Vorerkrankungen und der Impfstatus abgefragt. Der Umgang mit solchen Daten unterliegt besonders strengen Vorgaben, so die Datenschützer von der Grundrechtsplattform epicenter.works: "Gesundheitsdaten gelten als sensibel und stellen als solche eine besondere Kategorie personenbezogener Daten dar. Um diese verwerten zu dürfen, bedarf es der ausdrücklichen Einwilligung der betroffenen Person."

"Ungeimpft Gesund" gibt an, die Daten anonym zu verarbeiten. Ob dies tatsächlich stimmt, lässt sich von außen aber nicht nachvollziehen.

Außerdem interessiert die Macher des Fragebogens: "Hattest Du beim Vorzeigen der Teilnehmerkarte/Teilnahmebestätigung Erfolg?"

Ein wichtiger Punkt, denn in vielen Impfgegner-Gruppen in den sozialen Medien wird suggeriert, dass man sich mit der Teilnahme an der Studie von Impf-, Test- oder Maskenpflicht befreien könne. Wie Stoica in einem Interview mit "Report24" formuliert: "Wenn jemand von Haus aus sagt 'Nein, ich will das Ganze nicht mitmachen', dann bestätigen wir vom Verein, dass er bei der Studie dabei ist. Das ist ein ziemlich gutes Argument, wenn er sagt 'Ich bin bei einer Studie. Ich kann mich gar nicht impfen lassen. Und die nächsten fünf Jahre möchte ich bei dieser Studie dabei bleiben.'" Auch Loibner schreibt auf der Website ihres Vereins "Aktives Eigenes Gesundes Immun System": "Sie können, falls Sie zu einer Impfung gezwungen werden würden, Ihren Ausweis zeigen und dadurch bescheinigen, dass Sie sich fünf Jahre verpflichtet haben, ungeimpft zu bleiben. In vielen Fällen wird das reichen."