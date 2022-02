19 verspätete Versprechen: Was die Regierung längst umsetzen wollte

„Democracy dies in darkness“, lautet der Slogan der US-Zeitung „Washington Post“, Demokratie stirbt in der Finsternis. Düstere Orte gibt es auch in Österreich genug: Aufträge an parteinahe Werbeagenturen oder Preise für Schutzmasken – wenn Journalisten diese dunklen Orte ausleuchten wollen, verweigern öffentliche Stellen oft die Auskunft. Ein Recht auf Information sollte das ändern, doch die Bundesländer haben etwas dagegen.