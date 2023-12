Klima: Die (angeblich) irrwitzigen Emissionen der Superreichen

Die Antwort darauf findet sich praktischerweise in der Oxfam-Studie, allerdings wird diese Erklärung in all den Meldungen nicht zitiert. Die Emissionen, die in dieser Studie einer Person zugerechnet werden, stammen nämlich nur zu einem kleinen Teil aus deren Konsum. Mehr als die Hälfte – laut Oxfam „50 bis 70 Prozent“ – haben mit dem persönlichen Verbrauch nichts zu tun. Woher also stammt der doch recht erhebliche Anteil an Emissionen?

Ganz einfach: Oxfam rechnet jeder Person auch die Emissionen zu, die sich aus deren Investments ergeben. Wie das funktioniert, lässt sich am besten am Beispiel besonders reicher Individuen erläutern. Oxfam nennt sie „CO 2 -Milliardäre“.

20 dieser Superreichen erzeugen durch ihren privaten Konsum im Schnitt laut Oxfam 8190 Tonnen CO 2 pro Jahr. Was enorm viel ist, denn ein durchschnittlicher Österreicher oder eine Österreicherin produziert bloß rund acht Tonnen pro Jahr. Doch den 20 Superreichen werden zu den 8190 Tonnen pro Kopf weitere 3,1 Millionen Tonnen an CO 2 -Emissionen zugeordnet. Das bedeutet, die durch den Konsum verursachten Emissionen fallen in der Gesamtbilanz kaum ins Gewicht.

Sehen wir uns zum Beispiel Bill Gates an, Microsoft-Gründer und einer der reichsten Menschen der Welt. Wendet man die Berechnungsmethode von Oxfam an, kommt er auf die unglaubliche Emissionsmenge von über sechs Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr. Der wesentliche Grund dafür ist, dass er Hauptaktionär des US-amerikanischen Abfall-entsorgungs- und Recyclingunternehmens Republic Services (und ein paar weiterer Unternehmen) ist. Deshalb werden alle Emissionen, die dieses Unternehmen im laufenden Betrieb erzeugt – vor allem durch Fahrzeuge und Maschinen – und auch die Emissionen, die bei der Erzeugung der von Republic Services verwendeten Energie anfallen, Gates’ persönlicher Bilanz aufgebrummt – und zwar entsprechend seinen Unternehmensanteilen.

Oxfam argumentiert, dass Investmententscheidungen reicher Leute für die Emissionen verantwortlich seien, die deren Unternehmen verursachen, und es deshalb logisch sei, sie für diese Emissionen verantwortlich zu machen. Gegenprobe: Würde Bill Gates die Anteile an Republic Services verkaufen, würde das Unternehmen deshalb nicht weniger CO 2 ausstoßen. Wäre es im Besitz vieler kleiner Aktionäre, würde sich das Volumen auf diese verteilen. Nur wenn es verstaatlicht würde, verschwänden die Emissionen aus der Oxfam-Bilanz der Weltbevölkerung. Nicht jedoch aus der Atmosphäre.

Tatsächlich bemüht sich Republic Services nach eigenen Angaben um klimaschonendere Technologien und möchte die Emissionen bis 2030 um 35 Prozent reduzieren. Es stellte in diesem Jahr den ersten elektrisch betriebenen „Recycling- und Abfallentsorgungs-Lkw der gesamten Branche“ vor. Doch selbst wenn die Reduktion der Emissionen um 35 Prozent gelingt, bliebe Bill Gates weiterhin einer der schlimmsten CO 2 -Emittenten der Welt.

Egal ob man der Methodologie von Oxfam folgt oder sie für falsch hält – den Vorwurf, das reichste Prozent der Weltbevölkerung „verursache so viele Treibhausgase wie die ärmeren zwei Drittel der Weltbevölkerung“, mit ihrem „extremen Konsum“ zu verknüpfen, ist in jedem Fall irreführend.