Meinl-Reisinger irrt: Wer weniger verdient, zahlt weniger Steuern

Die Neos sind gegen neue Steuern. Das macht die wirtschaftsliberale Partei immer wieder klar, nicht zuletzt in der Debatte um die Erbschafts- und Vermögensteuer. Im Ö1-Mittagsjournal Anfang September wurde Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger gefragt, warum sie wenig Freude mit einer Millionärssteuer habe.

Ihre Argumentationslinie baut darauf, dass die Steuerlast in Österreich bereits jetzt sehr hoch ist. Meinl-Reisinger: "Durchschnittsverdiener werden bei uns so belastet wie Spitzenverdiener. Ein kollektivvertraglicher Mindestlohn für Hilfskoch liegt bei 1800 Euro brutto. Dieser Hilfskoch hat in Österreich eine Gesamtsteuerbelastung auf Arbeit von, ich glaube, jetzt sind es 42 Prozent. Das ist eine Belastung, die hatte Mitte der 70er-Jahre eine Ärztin, die in der Höchstbemessungsgrundlage war. Also noch einmal, Durchschnittsverdiener werden belastet wie Spitzenverdiener."

In diesem Faktencheck soll es nicht um die Frage der Erbschaftssteuer gehen, sondern um Meinl-Reisingers Argument dagegen: Kommen Durchschnittsverdiener und Hilfsköche wirklich auf dieselbe Steuerlast wie Spitzenverdiener? Und zahlen Hilfsköche heute soviele Steuern wie Spitzenverdiener in den 1970er-Jahren? Ein Check in zwei Teilen.