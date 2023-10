Mit Vollgas daneben: FPÖ glaubt, Tempo 150 verhindert Inflation

Eine „wirklich weit hergeholte“ Schlussfolgerung, wie der Präsident des Fiskalrates Christoph Badelt auf profil-Anfrage meint: „Nach dieser Logik wäre ja gar nicht fahren inflationstreibend.“

Auf Anfrage konkretisiert der Landesrat: „Zeit ist Geld, heißt es im Volksmund. Vice versa bedeutet mehr Transportzeit auch höhere Kosten.“

Diese Rechnung geht aber nicht auf: „Der Großteil der Güter wird in LKWs transportiert, die gar nicht in die Nähe von Tempo 150 kommen und keinen echten Zeitgewinn hätten. Sollten die Unfälle zunehmen, dann könnte das höhere Tempolimit den anderen Verkehr sogar eher bremsen“, so Wirtschaftsforscher Josef Baumgartner vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo). Verkehrsplaner Günter Emberger ergänzt: „Neben der Unfallhäufigkeit nimmt auch die Unfallschwere zu, wenn langsame und schnelle Fahrzeuge dieselbe Autobahn benutzten.“ Auch der Spritverbrauch steigt mit erhöhter Geschwindigkeit an – und damit die Spritkosten.

Zwar spielen Transportzeiten und Treibstoffverbrauch eine Rolle in der Kalkulation der Preise und haben damit auch eine Auswirkung auf die Inflationsrate. Aber: „Es gibt keine Untersuchungen und Studien dazu, wie sich Tempoerhöhungen unmittelbar auf die Inflation auswirken“, so Wirtschaftsforscher Baumgartner. Und: „Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass Tempo 150 irgendeinen inflationsdämpfenden Effekt hätte und schon gar nicht, dass man dadurch Inflation zur Gänze verhindern könnte.“

Fazit

Die Behauptung, Tempo 150 würde eine weitere Inflation in Österreich „verhindern“ ist somit unbelegt – es liegt keine Evidenz dafür vor.