ÖVP behauptet, gegen Kurz fehlen „jegliche Beweise“. Irreführend!

Keine Ermittlungen ohne Verdacht

Ingeborg Zerbes, stellvertretende Leiterin des Instituts für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Wien, erklärt: „Die WKStA hat einen Anfangsverdacht gehabt, sonst hätte sie nicht begonnen zu ermitteln – also hat sie offensichtlich zumindest Beweise, die einen solchen begründen.“ Schließlich gehört zum juristischen Einmaleins: Ohne besagten „Anfangsverdacht“ darf nicht ermittelt werden. Nach der österreichischen Strafprozessordnung ist ein solcher Verdacht dann gegeben, „wenn auf Grund bestimmter Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass eine Straftat begangen worden ist“ (§ 1 Abs 3 StPO). Dieser Anfangsverdacht müsse „noch nicht dringend oder hinreichend sein, wie man ihn dann für eine Anklage oder Verurteilung braucht“, sagt Robert Kert, Vorstand des Instituts für Wirtschaftsstrafrecht der Wirtschaftsuniversität Wien. Notwendig seien in diesem Stadium nur gewisse Anhaltspunkte, dass eine Straftat begangen worden sein könnte. Wie konkret diese sein müssen? „Bloße Vermutungen, vage Hinweise oder Spekulationen genügen nicht“, meint Strafrechtsexperte Kert. Ob sich ein Verdacht dann als begründet herausstellt, gilt es im Laufe des Verfahrens zu prüfen. Bezüglich des Kanzlers stünde man noch am Anfang des Ermittlungsverfahrens: „Da können noch gar nicht alle Beweise vorliegen.“ Das Fazit des Experten: „Dass jegliche Beweise fehlen, kann man keinesfalls sagen. Es gibt einige Indizien für einen Anfangsverdacht und zwar auch gegen Sebastian Kurz. Mit den Chats gibt es dafür ausreichend Anhaltspunkte.“

Tatsächlich ist die 104-seitige Anordnung zur Hausdurchsuchung für das frühe Stadium des Verfahrens ungewöhnlich ausführlich. Es finden sich zahlreiche Indizien für eine mögliche Manipulation von Umfragen, wie sie die Staatsanwaltschaft vermutet, gefunden in den Chat-Backups von Thomas Schmid, dem früheren Generalsekretär im Finanzministerium und späteren ÖBAG-Chef. Etwa antwortet Kurz auf Schmids Schilderung von Umfrageergebnissen („VP 18, SP 26 und FP 35 laut Beinschab! LG t“), die im Dezember 2016 in der Tageszeitung „Österreich“ veröffentlicht wurden: „Gute Umfrage, gute Umfrage :)“. Zur Einordnung: Damals war Reinhold Mitterlehner ÖVP-Chef, Kurz wollte die Partei übernehmen. Da kamen schlechte Umfragewerte für die Partei gerade recht, um eine ÖVP-interne Wechselstimmung zu befördern. Eine andere Chatnachricht, die Thomas Schmid im August 2017 an Kurz sendete, lautete: „Neue Werte! Call me Mr Umfrage :-))“. Kurz bedankt sich erneut (Seite 43, Anordnung der Hausdurchsuchung). Für alle Beschuldigten gilt ausnahmslos die Unschuldsvermutung.

Strafrechtlerin Zerbes meint dazu: „Der Anfangsverdacht ist nicht entkräftet worden. Ob er sich weiter zu einem konkreten Verdacht verdichtet, wird sich zeigen. Diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls aus den Stellungnahmen, die die Staatsanwaltschaft bislang abgegeben hat.“ Hätte die WKStA im Übrigen keine Ermittlungen aufgenommen, hätten sich die zuständigen Staatsanwälte selbst strafbar machen können. Schließlich ist gesetzlich geregelt, dass jeder Anfangsverdacht in einem Ermittlungsverfahren aufgeklärt werden muss (§ 2 Abs 1 StPO). Zusammenfassung für Nicht-Juristinnen und –Juristen: Für Ermittlungen braucht es einen Anfangsverdacht, keine „Beweise“. Dieser Anfangsverdacht ist aus Sicht von Strafrechtsexperten, der WKStA und einem Richter gegeben, der die Hausdurchsuchung bei der ÖVP und im Bundeskanzleramt genehmigte.

Keine Hausdurchsuchungen ohne Verdacht

Denn: Ohne ausreichenden Verdacht, hätte es auch keine Hausdurchsuchungen geben können. Schließlich muss jede Hausdurchsuchung aufgrund des massiven Eingriffs in die Privatsphäre der Betroffenen richterlich bewilligt werden. So geschehen auch in der aktuellen Causa mit den aufschlussreichen ÖVP-Chats und den Indizien für frisierte Umfragen. So setzte ein Richter am 29. September 2021 seine Unterschrift unter die Anordnung der Hausdurchsuchung und bewilligte damit deren Durchführung.

Rechte von Sebastian Kurz

Wenn sich Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren ungerecht behandelt fühlen, können sie sich rechtlich wehren – etwa, wenn sie der Meinung sind, dass sie gar keine Straftat begangen haben. Einen sogenannten „Einstellungsantrag“ (§ 108 StPO) könnte auch Altkanzler Sebastian Kurz stellen. Bezogen auf seine Beteuerung, dass er alle Vorwürfe zurückweise, wäre dieser Schritt natürlich naheliegend. Kurz hätte aber noch viele weitere Möglichkeiten, wenn – wie die ÖVP behauptet – „jegliche Beweise“ gegen ihn fehlen würden. Er könnte eine Beschwerde gegen die richterliche Genehmigung der Hausdurchsuchung einbringen (§ 87 StPO). Ein übergeordnetes Gericht müsste dann darüber entscheiden. Sollte Kurz allerdings recht bekommen, müssten die bei der Hausdurchsuchung sichergestellten Akten und Datenträger nicht zurückgegeben werden. Sie dürften sogar weiter für Ermittlungen verwendet werden.

Oder Kurz könnte einen sogenannten Einspruch wegen Rechtsverletzung einbringen (§ 106 StPO). Strafrechtler Kert nennt Beispiele dieses Rechtsmittels: „Wenn jemand behauptet, dass er in einem Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft in einem subjektiven Recht verletzt worden ist, kann er Einspruch erheben – zum Beispiel, wenn nicht alle Akten eingesehen werden dürfen, oder wenn er die Sicherstellung seines Handys beanstanden will.“ Dieser Möglichkeiten muss sich der Altkanzler jedenfalls bewusst sein. Schließlich sind sie auf der letzten Seite der Anordnung der Hausdurchsuchung fein säuberlich aufgelistet.

Ob Kurz von seinen Rechten bereits Gebrauch gemacht hat, blieb von dessen Anwalt und Pressesprecher gegenüber profil allerdings bisher unbeantwortet – trotz mehrfacher Nachfragen. Es wäre jedenfalls bemerkenswert, wenn der Ex-Kanzler und die ÖVP öffentlich behaupten, es fehlten „jegliche Beweise“ gegen Kurz, im Verfahren selbst aber keine Rechtsmittel ergreifen würden. profil wird diesen Artikel updaten, sollte eine Antwort von Kurz‘ Anwalt oder Pressesprecher einlangen.

Fazit der ersten Behauptung

Die Behauptung der ÖVP, für die Ermittlungen der WKStA würden „jegliche Beweise fehlen“, ist insofern unzutreffend, als dass es lediglich gewisse Anhaltspunkte (einen sogenannten Anfangsverdacht) braucht, um zu ermitteln. Diese liegen laut Experten, laut der Staatsanwaltschaft und laut einem Richter jedenfalls vor. Insoweit irrt die ÖVP. Offen ist freilich, ob die bisher bekannten Verdachtsmomente – die ÖVP-Chats – für eine allfällige Anklage und Verurteilung ausreichen. Diese Fragen können freilich erst nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens, einer allfälligen Anklage und einem allfälligen Urteil geklärt werden. Damit ist die Aussage zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt als irreführend zu bewerten.