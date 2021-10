Kurz: Drei falsche und irreführende Behauptungen in der ZIB2

Kurz behauptete im ZIB2-Interview, er habe seinen jetzigen Sprecher Johannes Frischmann im Jahr 2016 „kaum gekannt“. Damals arbeitete Frischmann als Pressesprecher für Finanzminister Hans Jörg Schelling. Doch es gibt mehrere Belege dafür, dass sich die Wege von Kurz und Frischmann bereits davor mehrmals gekreuzt hatten – und sie miteinander vernetzt waren.

Beide, Kurz und der sechs Jahre ältere Frischmann, starteten ihre Karriere in der Jungen ÖVP. Frischmann war ab 2004 stellvertretender Bundesobmann der JVP, zuständig für „Wahlkampf, Europa und Studenten“. Davor war er bereits Landesgeschäftsführer der ÖVP-Jugend in Tirol gewesen. Drei Jahre später machte auch Kurz seinen ersten großen Karrieresprung in der JVP und wurde zunächst geschäftsführender Obmann der Wiener Landesgruppe. Frischmann und Kurz waren also zur selben Zeit in führenden Funktionen in der JVP.

Kann es wirklich sein, dass sie sich in dieser Zeit nie über den Weg gelaufen sind? Das ist reichlich unwahrscheinlich. Kurz und Frischmann dürften sich gut gekannt haben – das legt zumindest ein Artikel der „Kronen Zeitung“ vom Mai 2017 nahe, Titel: „Das Tiroler Netzwerk von Sebastian Kurz“. Darin heißt es: „Ebenfalls gute Kontakte zu Kurz sagt man zwei Tirolern im Finanzministerium nach: Schelling-Pressesprecher Johannes Frischmann aus Umhausen und Thomas Schmid aus Westendorf, der aktuell Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium ist. Frischmann kennt Sebastian Kurz am längsten von allen Tiroler VPlern. Frischmann war nämlich Bundes-Vize der Jungen ÖVP, als Kurz in der Jungen ÖVP-Wien begann. Der Ötztaler gehört auch dem ‚Club35‘ an, eine von Kurz geschaffene Gruppierung, in der Kurz ehemalige JVP-Funktionäre vernetzt.“

Der „Club35“, ein elitäres Netzwerk von ehemaligen und aktuellen JVP-Funktionären, ist aber nicht die einzige Verbindungslinie zwischen Kurz und Frischmann. Denn Kurz‘ Freundin Susanne Thier arbeitete in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit im Finanzministerium, als Frischmann Pressesprecher von Ressortchef Schelling war. Geschäftseinteilungen des BMF vom Oktober 2014, Dezember 2015 und Mai 2017 zeigen, dass Kurz‘ Freundin und Frischmann in all den Jahren im selben Haus arbeiteten.

Im Buch „Inside Türkis“ (von „Krone“-Journalist Klaus Knittelfelder), das den Inner Circle um Kurz beleuchtet, heißt es dazu auf Seite 114: „Dass Kurz ihn (Frischmann, Anm.) in seinen engsten Vertrautenkreis holte, hatte wohl nicht zuletzt mit dessen Freundin zu tun: Frischmann arbeitete lange Zeit mit Susanne Thier zusammen, die zwei verstanden sich immer gut.“

Eine hochrangige Ex-Funktionärin der JVP, die anonym bleiben möchte, sagt zu profil: „Die haben sich schon gekannt.“ In der Jungen ÖVP hätten sich damals eigentlich alle gekannt. Kennengelernt hätten sich Frischmann und Kurz wohl, als Kurz Landesobmann der Jungen ÖVP wurde.