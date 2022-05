ÖVP liegt falsch: Windräder sind auch in Tirol wirtschaftlich sinnvoll

Kein einziges Windrad in Tirol

faktiv hat die Verfasser der Studie kontaktiert – eine Consulting-Firma im Bereich der Energiewirtschaft. E3-Geschäftsführer Jürgen Neubarth unterstreicht die Ergebnisse von damals: "Es gibt in Tirol zwar nur ein kleines, jedoch energiewirtschaftlich nicht gänzlich vernachlässigbares technisch-wirtschaftliches Potenzial für die Nutzung der Windenergie." Die errechneten Potenziale lägen außerdem in durchaus zugänglichen Regionen. Neubarth ist sogar der Meinung, dass das Windkraft-Potenzial in Tirol inzwischen größer ist: "Tendenziell sollte das Potenzial gegenüber den Ergebnissen der damaligen Studie heute höher bewertet werden können, da sich die Windkrafttechnologie speziell auch für Schwachwindstandorte in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat." Auch der Strom-Großhandelspreis ist seither massiv gestiegen, zuletzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. Also alles ein Politikum? Neubarth zitiert dazu Landeshauptmann Günther Platter aus 2012: "Wir sind ein Land der Gipfelkreuze und nicht ein Land der Windkraft."

Laut Landesregierung liegt in Tirol momentan kein Antrag eines Betreibers auf die Errichtung einer Windkraftanlage vor. Anderswo in Österreich scheint es aber zu funktionieren: "Wir haben in der Steiermark mehr als 100 Windräder stehen. Alle diese Windräder stehen über 1400 Meter. (...) Die Betreiber in Österreich haben daher schon seit Jahrzehnten eine hohe Expertise für den Bau von Windrädern im Gebirge", so Martin Jaksch-Fliegenschnee vom österreichischen Interessensverband der Windkraft-Betreiber (IG Windkraft) – nur der politische Wille fehle. Die Politik solle sich um die Rahmenbedingungen kümmern. Wie man Windparks wirtschaftlich umsetzen könne, solle man den Betreibern überlassen, so Jaksch-Fliegenschnee: "Richtig ist, dass Betreiber sich derzeit scheuen in Tirol Windparks zu planen, weil es keine politische Unterstützung dafür gibt."

Fazit

Dass Windkraft in Tirol nicht wirtschaftlich wäre, wurde bereits in einer Studie 2014 ausführlich widerlegt. Auch wenn die Voraussetzungen schwieriger sind und jedes Projekt einzeln betrachtet werden muss, gibt es in Tirol ausreichend Potenzial. Geislers Aussage ist somit als größtenteils falsch zu bewerten.