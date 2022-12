Rosenkranz wettert gegen Sonnenenergie – mit Fantasiezahlen

Mit der türkis-grünen Koalition ist der freiheitliche Hofburg-Kandidat Walter Rosenkranz unzufrieden. Als Bundespräsident würde er dem Bundeskanzler vorschlagen, so manches Regierungsmitglied zu entlassen. Allen voran die Grüne Umweltministerin Leonore Gewessler – „sollte sie ihre Pläne nicht plausibel machen“, wie der FPÖ-Kandidat und Volksanwalt in einem „Presse“-Interview erklärt. Rosenkranz sagt über erneuerbaren Strom: „Bei der Photovoltaik ist es so, dass man für den Ausbau, den sich Leonore Gewessler bis 2030 vorstellt, 43 Prozent der seltenen Erden der Weltproduktion brauchen würde.“ Laut Rosenkranz sind Gewesslers Pläne schlicht „Schall und Rauch“. Zu den seltenen Erden gehören insgesamt 17 chemische Elemente, die etwa in Smartphones, Notebooks oder Festplatten zu finden sind – und auch in so manchen Solaranlagen.

Es ist ein beliebter Spin von Klimawandel-Zweiflern: Grüne Energie sei gar nicht so grün. Sondern mindestens genauso dreckig wie Kohle, Öl und Gas. An dieses Narrativ knüpft Rosenkranz an. Aber stimmt seine Behauptung? Ist der Ausbau von Sonnenstrom in Österreich unrealistisch, weil man dafür eine derart enorme Menge Seltenerdmetalle benötigt?

Rosenkranz scheint sich seiner Aussage so sicher, dass er sie mehrfach tätigte – zuletzt in der ORF-Sendung „Im Zentrum“. Der Bundesverband Photovoltaic Austria und unabhängige Fachleute widersprechen. Gegenüber profil rudert der FPÖ-Kandidat schließlich zurück, lässt aber mit einer neuen, wenig plausiblen Behauptung aufhorchen. Ein Faktencheck.