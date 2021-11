Saubere Umwelt, dreckige Politik

Sagen wir nicht, wissen wir nicht, geht Sie nichts an – so oder so ähnlich klingen die Antworten, die Journalisten und Bürger auf viele Fragen bekommen, die sie an Behörden richten. profil machte oft den Test. Aufträge an Werbeagenturen? Preise für Schutzmasken? Protokolle aus Krisenstäben? Förderungen für Unternehmen? Bleibt alles geheim. Für politische Entscheidungsträger ist das ziemlich praktisch: Denn wer nichts weiß, muss alles glauben – und kann nicht kontrollieren, ob die öffentlichen Gelder zweckmäßig und sparsam eingesetzt werden. NGOs wie das Forum Informationsfreiheit und Transparency International fordern seit Jahren ein Recht auf Information, das auch einklagbar ist. Im Februar schickte die Regierung einen Entwurf dazu in Begutachtung. Darin war enthalten, dass Bund, Länder und Gemeinden Informationen von öffentlichem Interesse proaktiv veröffentlichen müssen. Dazu sollte die bereits bestehende Auskunftspflicht verschärft und Antwortfristen verkürzt werden.

Am vergangenen Mittwoch rechtfertigte sich Edtstadler im Verfassungsausschuss des Nationalrats für die Verspätung des Informationsfreiheitsgesetzes: In Gesprächen mit Stakeholdern habe sie feststellen müssen, dass Transparenz zwar gerne eingefordert werde, diese aber vor der eigenen Organisation dann haltmache. Sie habe einen „Konsultationsprozess mit Ländern und Gemeinden“ eingeleitet, um für die Akzeptanz des Vorhabens zu werben.

Aus der ÖVP und von den Grünen war zu erfahren, dass insbesondere die Bundesländer Probleme machen dürften. Ein Involvierter sagte bereits vor drei Wochen zu profil: „Aus den Ländern gibt es Vorbehalte. Da gibt’s den Glaubenssatz: Transparent sind wir eh schon alle.“

Auf profil-Anfrage erklärte ein Sprecher Edtstadlers: „Ziel ist es, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das umsetzbar ist und die Verwaltung nicht handlungsunfähig macht. Vorerst kommunizieren wir aber keinen Zeitplan dafür.“

Übersetzt bedeutet das: Es wird noch dauern.

Parteientransparenz: Hilfe vom Rechnungshof