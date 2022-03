Warum die Erhöhung des Pendlerpauschale weder ökologisch noch sozial ist

Fachleute kritisieren Pendlerpauschale

Nach einhelliger Kritik ist eine im Vorfeld diskutierte Senkung der Mineralölsteuer im Energiepaket ausgeblieben – sehr zur Freude von Umweltschützern. Doch auch die nunmehr angekündigte Maßnahme zur Pendlerförderung stößt auf Widerstand, etwa bei Gernot Wagner, Klimaökonom an der New York University: „Die 50-prozentige Erhöhung des Pendlerpauschale hat leider weder etwas mit Ökologisierung noch mit Treffsicherheit zu tun.“ Auch von Seiten des Umweltbundesamtes, das unter Aufsicht des Klimaministeriums steht, wird die erhöhte Pendlerförderung kritisiert. Fest steht, dass der Staat für Pendlerpauschalen viel Geld ausgibt: Im Jahr 2019 wurden laut der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos 1,357 Milliarden Euro in Anspruch genommen.

Nach dem Motto „das Geld hole ich mir über die Förderung wieder herein“ schafft das Pendlerpauschale vor allem eines: Einen Anreiz zur Zersiedelung und zur Inkaufnahme langer Distanzen zwischen Wohn- und Arbeitsort. Karl Steininger, Professor für Klimaökonomik und nachhaltige Transition am Wegener Center, relativiert die akute Kritik: „Dadurch, dass die Maßnahme aktuell befristet ist, gibt es hier keine zusätzliche umweltschädliche Wirkung.“ Das Energiepaket sieht die 50-prozentige Erhöhung des Pendlerpauschale bis 30. Juni 2023 vor, zudem eine Vervierfachung des Pendlereuros. Wer zu wenig verdient um Lohnsteuer zu bezahlen, soll eine Negativsteuer von 100 Euro bekommen. In Summe soll das eine Entlastung im Ausmaß von 400 Millionen Euro bringen.

Keine soziale Ausgestaltung

Eine Ausschüttung nach dem „Gießkannenprinzip“, kritisiert die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Dies führt zu sozialer Ungerechtigkeit, wie aus Wifo-Berechnungen hervorgeht: Das niedrigste Einkommensviertel erhielt zuletzt nur drei Prozent des steuerlich wirksamen Pendlerpauschale-Kuchens, während das höchste Einkommensviertel ein rund zwölfmal so großes Stück bekam. Denn: Die Pendlersubvention vermindert als Steuerfreibetrag nicht die Lohnsteuer, sondern die Steuerbemessungsgrundlage. Das bedeutet: Wer mehr verdient und deshalb in eine höhere Steuerklasse fällt, erspart sich durch den Freibetrag auch mehr – bei gleichem Arbeitsweg. Das hat Ministerin Gewessler selbst Anfang 2020 in einem Interview deutlich bemängelt. Auch Vizekanzler Werner Kogler war die soziale Schieflage klar: Anfang August 2019 schrieb er unter dem Hashtag „gruenezukunft“ in Großbuchstaben auf Twitter: „PENDLERPAUSCHALE ÖKOLOGISCHER UND SOZIALER MACHEN“.

Alternative: Klimaticket?

Laut Wifo-Umweltökonomin Daniela Kletzan-Slamanig gelte es, die vielen üppigen Unterstützungen für Pendler (Verkehrsabsetzbetrag, Pendlerpauschale, Pendlereuro, Jobticket und Bundesländerförderungen) zu straffen. Zu einer sinnvollen Ausgestaltung des Pauschale meint die Expertin gegenüber profil: „Die Basis sollte jedenfalls die tatsächliche Strecke sein und auf den Kosten des öffentlichen Verkehrs basieren.“ Als wesentliches Element im Förderungsdschungel sieht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) das Klimaticket, das eigentlich das kleine Pendlerpauschale ersetzen sollte. Und auch bei dem großen Pauschale könne mit dem Klimaticket ein starker Anreiz gesetzt werden. Das Institut für höhere Studien (IHS) schlägt als sozial treffsichere und klimaschonendere Variante eine Transferzahlung vor, die umgekehrt proportional zur motorbezogenen Versicherungssteuer ist. Das klingt technisch, soll aber lediglich bedeuten, dass Nutzer von PKW mit geringer Leistung und niedrigem -Ausstoß höhere Zahlungen erhalten sollen als jene von schweren, leistungsstarken Autos. Schließlich sei davon auszugehen, dass Haushalte mit geringerem Einkommen eher leistungsschwächere PKW nutzen als Haushalte mit hohem Einkommen, so das IHS.