Warum Frauen weniger Pension bekommen als Männer

Der 1. August 2021 ist ein besonderer Tag. Er markiert den bundesweiten Equal Pension Day, also jenen Tag, der auf den Unterschied bei Pensionen zwischen Männern und Frauen aufmerksam macht. Und die Differenz ist groß: Frauen bekommen in Österreich durchschnittlich um 851 Euro im Monat weniger als Männer auf ihr Pensionskonto ausbezahlt. Die Gründe dafür sind vielseitig.

„Die Einkommensschere setzt sich im Alter weiter fort. Der österreichweite Equal Pension Day zeigt diese ungerechte Verteilung auf“, sagt die Wiener Frauenstadträtin Kathrin Gaál. Der Tag wurde von der Stadt Wien für den Österreichischen Städtebund bereits zum siebten Mal berechnet. Was der Equal Pension Day genau bedeutet? An jenem Tag haben Männer bereits so viel Pension erhalten wie Frauen im gesamten Jahr bekommen werden. Die Aufstellung dazu zeigt große regionale Unterschiede: In Wien ist die Differenz bei den Pensionen am geringsten, Schlusslicht ist Vorarlberg.