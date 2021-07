Lebt das Start-up GoStudent vom Versagen des Bildungssystems?

profil: Sie mischen gerade den Markt für Nachhilfeunterricht auf. Wissen Sie überhaupt, wovon Sie reden? Haben Sie jemals selbst Nachhilfe genommen?

Ohswald: Im Studium, ja. Als ich Mathematik studiert habe, gab es immer wieder Momente, wo ich mir Unterstützung gesucht habe.

Müller: Bei mir war es einmal für eine Lateinschularbeit. Ich wollte unbedingt eine besonders gute Note erreichen.

profil: Und hat es funktioniert?

Müller: Ja.

profil: Ist Nachhilfe eine Wachstumsbranche?

Ohswald: Nicht Nachhilfe per se, sondern die Bildungsbranche insgesamt. Da gibt es schon seit Jahren den Trend, Geld zu investieren. Sehr stark sehen wir das jetzt in Latein- und Südamerika. Dort gibt es einen wachsenden Wohlstand, und damit einher geht auch ein stärkeres Interesse, in Bildung zu investieren.