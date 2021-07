Wie lege ich mein Geld nachhaltig an?

Noch vor einigen Jahren musste man nachhaltige Geldanlagen gleichsam mit der Lupe suchen, heute sprießen sie aus dem Boden wie die sprichwörtlichen Schwammerl. Kaum eine Bank, die nicht auch "Nachhaltigkeit" verspricht - und die Nachfrage gibt ihnen recht. So investierten österreichische Privatanleger im vergangenen Jahr zwölf Milliarden Euro in nachhaltige Geldanlagen - das ist ein Plus von 78 Prozent gegenüber 2019. In Summe stiegen die nachhaltigen Geldanlagen hierzulande um 29 Prozent auf fast 39 Milliarden Euro, wie aus dem Marktbericht des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) hervorgeht.



Die auch international stetig steigende Nachfrage hat jedoch dazu geführt, dass das Angebot immer weniger überschaubar wird und auch unseriöse Anbieter das große Geschäft wittern. "Im Wettlauf um die Vermarktung etikettieren manche Vermögensverwalter ihre Produkte irreführend als nachhaltig, obwohl sich bei den zugrunde liegenden Anlagestrategien oder Aktionärspraktiken nichts grundlegend geändert hat", kritisierte Ashley Alder, Chef der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO), vergangene Woche. Die Institution mit Sitz in Madrid, der über 100 nationale Aufsichtsbehörden in Europa, Asien und Nordamerika angehören - für Österreich ist die Finanzmarktaufsicht (FMA) vertreten - will den Playern künftig genauer auf die Finger schauen und Anleger vor sogenanntem Greenwashing besser schützen. Außerdem soll sich die Branche auf gemeinsame Begriffe und Definitionen für nachhaltige Investments verständigen, um auch weltweit Übereinstimmung zu erzielen.