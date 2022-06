Zadić irreführend: Regierung könnte Mieterhöhungen sehr wohl stoppen

Altbau-Mieter trifft die Teuerungswelle derzeit besonders hart. Bei einer 80-Quadratmeter-Wohnung müssen sie mit jährlichen Mehrkosten von bis zu 550 Euro kalkulieren – das hat die SPÖ-nahe Mietervereinigung berechnet. Der Grund dafür: Mit 1. Juni wurde der Mietzins für rund 250.000 Altbau-Mieter um 5,46 Prozent erhöht und ist damit zum zweiten Mal in diesem Jahr teurer geworden. Denn: Erst vor zwei Monaten kam es bereits zu einer ähnlich hohen Anhebung (5,47 Prozent). Justizministerin Alma Zadić rechtfertigte die zweite Mietanhebung in einem Interview am 4. Juni mit der Rechtslage: „Das Mietrechtsgesetz sieht eine automatische Anpassung vor. Kategorie-Mieten müssen demnach angepasst werden, hier gibt es leider keinen Spielraum, weil das Gesetz klar vorsieht: Wenn die Inflation über fünf Prozent beträgt, dann muss angepasst werden.“ Kann die Regierung wirklich nichts tun? Doch. Die Aussage von Zadić ist irreführend.

Miete orientiert sich an Inflation

Von der Erhöhung sind alle Menschen betroffen, deren Mietvertrag vor dem 28. Februar 1994 abgeschlossen wurde. Diese sogenannten Kategorie-Mieten sind um fünf bis 21 Cent pro Quadratmeter angestiegen. Tatsächlich sieht das Gesetz vor, dass die Miete an die Inflation angepasst wird. Steigt sie über fünf Prozent, kommt es zu einer Erhöhung, die von der Justizministerin bekannt zu geben ist. So weit zitiert Zadić die Bestimmung im Mietrechtsgesetz (§ 16 Abs 6) also richtig.