Gefälschte Abnehmspritzen – Österreich als Drehscheibe

Aufgeflogen war alles durch eine Salzburger Patientin. Sie hatte sich vermeintlich ein Diabetes-Medikament zum Abnehmen gespritzt, woraufhin die 32-Jährige zusammenbrach - und wegen einer lebensbedrohlichen Unterzuckerung auf der Intensivstation landete. Der Verdacht: Anstatt des Wirkstoffs Semaglutid, der sich in den Originalspritzen der Marke Ozempic befindet, dürfte der Fake-Pen Insulin enthalten haben.

Falsche Spritzen aus der Türkei

Gekauft hatte die Patientin das Medikament bei einem Salzburger Schönheitschirurgen um 499 Euro anstatt der 120 Euro, die das Original kostet - angeblich wegen Lieferschwierigkeiten. Wie Recherchen von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung” nun ergaben, soll er 250 der gefälschten Pens von in Österreich ansässigen Unternehmen bezogen haben. Zehn Spritzen soll der Schönheitschirurg an Patienten verkauft haben, die anderen soll er an einen Lieferanten zurückgegeben haben.

Stammen dürften die gefälschten Arzneimittel aus der türkischen Stadt Ankara. Sowohl gegen den Chirurgen als auch gegen den mutmaßlichen österreichischen Lieferanten wird aktuell ermittelt (ein Anwalt des Arztes wollte gegenüber NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ keine Stellungnahme abgeben). Doch das ist noch lange nicht alles: Ein weiteres österreichisches Unternehmen soll mindestens 1000 Dosen nach Deutschland und Großbritannien weiterverkauft haben.