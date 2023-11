High-Way: Auf der Drogenroute von Bogota nach Wien

Erwin H. sieht ein bisschen verschroben aus. Seine türkise Brille trägt er an einem Band um den Hals, die Enden seines Schnurrbarts hat der 58-Jährige zusammengezwirbelt. Ganz in schwarz gekleidet sitzt H. am Donnerstag vergangener Woche in einem Verhandlungssaal am Landesgericht Ried im Innkreis. Es geht um schwerwiegende Vorwürfe: Bei einer Hausdurchsuchung Ende Juni sind bei H. fast 700 Gramm Kokain gefunden worden, seither sitzt er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nicht nur Drogenbesitz, sondern auch die Vorbereitung von Suchtgifthandel vor – in „exorbitant großen Mengen“, wie die Staatsanwältin sagt.

Fälle wie jener von H. sind in Österreich keine Seltenheit. Oft stehen sie am Ende einer langen Kette krimineller Handlungen, die sich von Lateinamerika quer über den Atlantik spannt, in den gigantischen Container-Häfen der EU-Knotenpunkte bildet, um dann über versteckte Hinterhof-Labors und ausgeklügelte Schmuggelwege den Kontinent umschlingt. Eine unsichtbare Kette, die Drogenbarone und Gangs, ausgebeutete Kokain-Köche und jene kleinen Fische, die den illegalen Stoff am Ende auf die Straße bringen, aneinanderbindet. Das Geschäft mit Suchtgift – insbesondere mit Kokain – blüht wie kaum jemals zuvor. Und es verändert sich auf eine höchst beunruhigende Art und Weise.

Überschlagsmäßig beträgt der Straßenverkaufswert des sichergestellten Kokains 70.000 Euro, auf einem Bankkonto von H. seien „enorme Bewegungen“ zu verzeichnen gewesen, bemerkt der Richter. Der Angeklagte möchte zu all dem nichts sagen, schon im Ermittlungsverfahren hat er die Aussage verweigert. Sein Anwalt erklärt, dass sich H. zum Besitz, nicht jedoch zum Handel der Drogen schuldig bekenne. Am Ende verurteilt der Richter den Angeklagten zu einer zweijährigen – vorerst nicht rechtskräftigen – Haftstrafe. Dabei ortete das Gericht sehr wohl auch Vorbereitungstätigkeiten zum Suchtgifthandel.

Projekt „NarcoFiles“

profil ist Teil einer weltweiten Recherchekooperation unter dem Namen „NarcoFiles: The New Criminal Order“. Das länderübergreifende Investigativprojekt befasst sich mit organisiertem Verbrechen auf einer globalen Ebene, mit neuen Entwicklungen in diesem Bereich, mit seinen Nebenerscheinungen und mit jenen, die diese Form der Kriminalität bekämpfen. Geleitet wird das Projekt vom „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) in Partnerschaft mit dem „Centro Latinoamericano de Investigación Periodística“ (CLIP). Ausgangspunkt war ein Leak von E-Mails der kolumbianischen Staatsanwaltschaft. Mehr als vierzig Medienpartner auf der ganzen Welt haben das Material geprüft und mit Informationen aus Hunderten anderen Dokumenten, Datenbanken und Interviews untermauert. In Österreich berichten neben profil auch der Investigativpodcast „Die Dunkelkammer“ sowie „Der Standard“.

Ein besonders beunruhigendes Ergebnis dieser Recherche-Kooperation: Das Kokain-Business wandelt sich – und breitet sich aus. Bis vor nicht allzu langer Zeit konzentrierte sich der Anbau von Koka-Pflanzen im industriellen Stil noch auf Kolumbien, Peru und Bolivien, heute reicht er weit nach Zentralamerika hinein. Im Kokainhandel mischen nun deutlich mehr Gruppierungen mit als noch vor zehn Jahren. Und Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft – auch das illegale.

Die Drogenbarone und neuen Gangs haben erkannt, dass es wirtschaftlich günstiger ist, näher an den Abnehmern zu produzieren. Deswegen entwickelten sich Länder in Zentralamerika wie Guatemala, Honduras oder Mexiko, die früher eher als Stationen auf Schmuggelrouten gedient hatten, zu lukrativen Anbaugebieten weiter. Mittlerweile wurden nachgelagerte Teile des mehrstufigen Produktionsprozesses aber auch über den Atlantik hinweg ausgelagert – nach Europa. Kolumbianische Kartelle, Clans und Gangs exportieren neben Drogen nun auch noch ihr Personal und ihre Expertise im Bereich der Weiterverarbeitung. Dies zeigen zusammengeführte Recherchen von OCCRP und den NarcoFiles-Projektpartnern „El Universal“, „Plaza Pública“, „Agencia Ocote“, „Ojoconmipisto“, „Narcodiario“, „Follow the Money“, „Knack“ sowie CLIP.