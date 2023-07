Geoengineering: „Gespräche finden hinter verschlossenen Türen statt“

Geophysiker gehören normalerweise nicht zu der Gruppe Menschen, die Anfeindungen und Hass ausgesetzt sind. Bei David Keith ist das anders, er hat auch schon Morddrohungen erhalten. Der 60-Jährige forscht an der Universität von Chicago zum Thema Geoengineering – Techniken, um den Planeten abzukühlen. profil erreicht Keith Mitte vergangener Woche telefonisch am Flughafen. Es ist kein einfaches Gespräch: Die von Keith erforschten Methoden sind teils heftig umstritten – und der Wissenschafter ist seit Jahren mit Widerstand und Kritik konfrontiert.

Muss es am Ende vielleicht beides sein: eine Reduktion des CO 2 -Ausstoßes und Geoengineering?

Was man unternehmen kann, um den CO 2 -Ausstoß zu verringern? Kämpfen wie verrückt! Auf den Straßen, für bessere Gesetze.

Was kann man dagegen unternehmen? Carbon Capture hat prominente Unterstützer, darunter Öl- und Gaskonzerne. Warum sollten sie investieren, wenn nicht aus Eigeninteresse heraus: In der Hoffnung, dass die Technologie es ihnen ermöglicht, weiterzumachen wie bisher.

Das ist ein valides Argument. Ich war der Erste, der den Begriff „moralisches Risiko“ in diesem Zusammenhang erwähnt hat, nämlich in einem Artikel aus dem Jahr 2000.

Forscher wie er warnen vor dem „moralischen Risiko“ des Geoengineering, weil die Menschheit dann weitermachen würde wie bisher und möglicherweise noch mehr CO 2 emittieren würde. Was antworten Sie denen?

Ich bin einer von vielen Forschern, die sich damit befassen. Die meisten, ich jedenfalls, sind sich bewusst, dass Solar Geoengineering große Risiken birgt. Fast niemand schlägt vor, es jetzt zu machen. Ich bestimmt nicht. Die Mehrheit ist dafür, das zu erforschen. Pierrehumbert gehört einer Minderheit an. (Pierrehumbert bezeichnete das Vorhaben, Aerosole in die Atmosphäre zu sprühen, als „wilde, totale, himmelschreiende Verrücktheit“, Anm.)

Keith

Ich denke nicht, dass Geoengineering sein muss. Wir brauchen eine Reduktion des CO 2 -Ausstoßes. Sie versuchen, mich in eine Schublade zu stecken, in die ich nicht gehöre. Ich habe mehr für die Reduktion von Treibhausgasen getan als die meisten anderen Wissenschafter. Ich habe viel riskiert und meine Karriere aufs Spiel gesetzt. Ich habe meine Stelle an der Universität von Calgary verloren, weil ich auf Korruption in der Ölindustrie hingewiesen habe. Also werfen Sie mir nicht vor, nicht genug für die Reduktion von Treibhausgasen zu tun.

Das habe ich nicht gesagt.

Keith

Sie stellen Suggestivfragen.

An der Universität von Chicago leiten Sie das Projekt „Climate Systems Engineering Initiative“. Erforscht werden verschiedene Methoden, darunter Solar Geoengineering und Carbon Capture. Wie weit sind Sie gekommen?

Keith

Wir sind eben erst dabei, Leute einzustellen. Von ihnen hängt ab, was dabei herauskommt. Bei der Initiative geht es um Klimaforschung und Systemtechnik, dazu gehören Technologien zu Solar Geoengineering und Carbon Removal wie die Methode, bei der man Gesteinsmehl in die Erde mischt.

Das Projekt „Scopex“, ein für 2021 geplantes Experiment zur Freisetzung von Partikeln in die Stratosphäre über Schweden, wurde nach Protesten abgesagt. Wird das Experiment an einem anderen Ort stattfinden?

Keith

Das weiß ich nicht, da müssen Sie den Scopex-Verantwortlichen Frank Keusch fragen. Möglich wäre es, denn es handelt sich um ein völlig triviales Experiment. Es stimmt nicht ganz, dass es in Schweden Proteste gegen das Projekt gab. Es gab einen Brief des „Samen-Rats“ (indigene Bevölkerung, Amn.), woraufhin die schwedische Regierung einseitig beschloss, die staatliche Raumfahrtbehörde anzuweisen, uns den Flug zu verwehren. Das ist etwas anderes als Proteste und verstößt meiner Auffassung nach gegen die schwedische Verfassung. Sie sollten die schwedische Regierung dazu befragen.

Der neue Supercomputer „Derecho“ soll Forschern helfen, die Auswirkungen von Solar Geoengineering zu untersuchen. Doch selbst die besten Modelle können nicht vorhersagen, was wirklich geschehen würde. Können wir dieses Risiko eingehen?