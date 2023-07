Geoengineering: Irrsinn oder Klima-Rettung?

Morgendämmerung über dem Südchinesischen Meer: rosige Wolken, in der Ferne das Festland. Die Idylle wird jäh unterbrochen, als am Horizont Dutzende dunkle Punkte auftauchen. Rasch werden sie größer, verwandeln sich in fliegende schwarze Ungetüme mit großem Rumpf und langen Flügeln. Es handelt sich weder um fliegende Untertassen noch um moderne Kampfjets. Die dunklen Schatten, die da so zahlreich nach oben Richtung Stratosphäre schweben, sind Klima-Drohnen. Im Auftrag der chinesischen Regierung sollen sie chemische Substanzen in die Atmosphäre sprühen, um eine Art Sonnenschirm über die Erde zu legen und so den Planeten abkühlen.

In seinem Thriller „Celsius“ entwirft der österreichische Bestsellerautor Marc Elsberg ein dystopisches Szenario. Weil die Erderhitzung voranschreitet und niemand sich an Klimaziele hält, entwickelt China auf eigene Faust ein Geoengineering-Programm. Das Klima wird zur Waffe, und wer es kontrolliert, der hat das Sagen.

Was nach Science-Fiction klingt, ist – zumindest in der Forschung und in den Köpfen von manchen Politikern – bereits ziemlich weit fortgeschritten. Nachdem die Staatengemeinschaft in ihren recht unentschlossenen Bestrebungen, die Treibhausgase zu reduzieren, nicht weiterkommt, gewinnen Ideen an Bedeutung, mittels Geoengineering in den Klimakreislauf eingreifen zu wollen. Es sind hochriskante Szenarien, deren Auswirkungen noch völlig unklar sind. Das alarmiert nun die Politik. „Wir stellen fest, dass Geoengineering in verschiedenen Teilen der Welt diskutiert und erforscht wird und dass es von einigen als eine mögliche zukünftige Antwort auf den Klimawandel angesehen wird“, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans kürzlich. Es handle sich um ein Thema mit globaler Bedeutung und beträchtlichen Risiken, warnte er.

Doch was genau ist Geoengineering? Wie kann man damit das Klima manipulieren? Wie weit fortgeschritten sind die Forschungen? Und welche Staaten sind hier federführend?

Forschung zu Geoengineering gibt es in etlichen Ländern. China unterhält seit Jahren ein Programm an der Universität in Peking. In Europa sind es vor allem Deutschland, Frankreich, Norwegen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich, in denen aktiv geforscht wird. Auch die EU fördert Projekte zum Thema Geoengineering. Untersucht werden sollen die ökologischen, technischen, sozialen, rechtlichen, ethischen und politischen Dimensionen.