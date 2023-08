Outdoor-Girl-Dinner in Schönbrunn: Weil ich ein Mädchen bin

Unlängst schaffte es ein TikTok-Trend aus den USA in den Wahrnehmungshorizont der klassischen Medienwelt und sorgte dort für einige Furore: Die Amerikanerin Olivia Maher hatte beim Spazierengehen eine Idee: Man könnte doch aus Brot, Gemüse und Käse ein (von ihr) sogenanntes Girl Dinner basteln.

In hiesigen Breitengraden würde man diese Art des Zwischengerichts wohl eher „Jause“ nennen, Maher erkannte darin aber offenbar noch mehr, nämlich einen Akt der Befreiung: „Wir lieben es, auf diese Weise zu essen, und es fühlt sich an wie ein Mädchenabendessen, weil wir es machen, wenn unsere Boyfriends nicht da sind und wir nicht das ‚typische Abendessen‘ haben müssen“, erklärte sie gegenüber der „New York Times“.

Das klingt zwar ein bisschen wie aus einem Waschmittel-Werbespot der 1950er-Jahre; trotzdem möchte ich mir, im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit, sofort auch so ein Girl Dinner einverleiben. Der Blick in den heimischen Kühlschrank zeichnet allerdings ein noch tristeres Bild als bei Maher, also transformieren wir das Konzept in ein völlig neues Format und erfinden hiermit das für sämtliche Geschlechter, aber nicht alle Wetterlagen geeignete „Outdoor-Girl-Dinner“. Bei Sonnenschein könnte man auch „Picknick“ dazu sagen. Und weil die von der Wiener Kaffeehausdynastie Querfeld in der Meierei Schönbrunn betriebene Landtmann’s Jausen Station am vergangenen Donnerstag ihr zehnjähriges Bestandsjubiläum feierte, drängt sich der Besuch dort quasi auf. Man bietet vier verschiedene Picknickkorb-Arrangements an, und weil Fleischverzicht eher nicht schadet, fällt die Wahl auf die vegane Variante.

Die Begrüßung in der Jausen Station fällt wahnsinnig herzlich aus, zum Glück hat einem die Schönbrunner Umgebung schon automatisch eine galantere Körperhaltung aufgezwungen. Man führt uns – ja, Girlfriend ist anwesend – in einen etwas abschüssig liegenden Garten. Dort steht schon alles bereit: Decken, Kissen, Picknickkorb. Erste Risse in der Männlichkeitsfassade: Ich wollte den Korb doch selber schleppen! So war’s aber auch ganz bequem.