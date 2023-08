Im Gleichschritt des Konsums: Warum sehen alle Logos gleich aus?

Zur Verteidigung des zeitgeistigen Logos muss man wohl anführen, dass nicht nur im Grafikdesign alles minimalistischer wird. Die „Weniger-ist-mehr“-Philosophie hat sich auch in Einrichtung, Kleidung, generell der digitalen Selbstdarstellung niedergeschlagen. Dekorative, überladene, auffallend bunte Elemente widersprechen dem „sophisticated Look“, der anspruchsvollen, edlen Stimmung, die man so gerne transportieren möchte. Grau gewinnt da, das hat auch ein Zusammenschluss von britischen Museen festgestellt. Sie werteten 2020 Fotografien von rund 7000 Objekten aus, beginnend mit dem 19. Jahrhundert, und registrierten im Laufe der Zeit einen Anstieg der Grautöne. Das liegt zum einen sicher an den Materialien; weniger Holz, mehr Kunststoff. Man könnte aber auch die philosophische These wagen, dass wir Status mittlerweile auch mit einer gewissen Ruhe gleichsetzen. Dass wir explosive Farben vermehrt mit einer billigen Schnelllebigkeit in Verbindung bringen und uns in unserem Konsum zwangsläufig davon abgrenzen möchten. Die HBO-Serie „Succession“ über die fiktive Familie des Medienunternehmers Logan Roy – angelehnt an Rupert Murdoch – zeigt das unter anderem recht schön. Stichwort: „Quiet Luxury“, also stiller Luxus. In „Succession“ läuft niemand mit Neon-Markenpulli herum. Alle tragen zurückhaltende Farben, gute Stoffe, nüchterne Schnitte.