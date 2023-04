Bis zum 12. März 1938 meinte es das Leben gut mit Alois Renoldner. Einen Tag nach dem sogenannten „Anschluss“, bei dem Adolf Hitler auf dem Linzer Rathausplatz mit nicht enden wollenden „Heil“-Rufen empfangen worden war, veranlasste Renoldners Vorgesetzter Ewald Simmer die Inhaftierung seines Untergebenen. Simmers Name wird in Klemens Renoldners Familie bis heute mit Abscheu ausgesprochen. Simmer ist dennoch ein Pseudonym, das Renoldner wählte, weil er kein „Racheengel“ sein will, wie er beim Treffen an einem Aprilnachmittag sagt: „Es gibt vermutlich noch etliche Verwandte und Enkelkinder dieser Person.“ Fällt Simmers wirklicher Name in Zeitgeschichtsarchiven, weiß man sofort, dass es sich um einen fanatischen Nazi handelt, der Kollegen denunzierte und willkürlich einkerkern ließ. Mindestens ein Fall ist belegt, in dem auf die Verhaftung der Tod des Betroffenen folgte.

Alois Renoldner (1884–1966) stammte aus einer oberösterreichischen Bauernfamilie und arbeitete sich zum Gendarmeriemajor in der Linzer Sicherheitsdirektion hoch. Klemens Renoldner hat ihm in seinem Buch „Fein vorbei an der Wahrheit“ (2021) bereits fünf Erzählungen gewidmet. Geschichten über die Karl-May-Leidenschaft des Großvaters und wie Alois’ Uniform und Paradesäbel verloren gingen.

Es muss für Alois Renoldner die reinste Schikane gewesen sein. Der Gendarmeriebeamte wurde am 29. März 1938 erkennungsdienstlich behandelt, nachdem er ohne Anklage und Angabe von Gründen verhaftet worden war. Fingerabdrücke. Fotos von vorn, von links und rechts. Nur Schwerverbrecher und Personen, bei denen ein begründeter Tatverdacht vorlag, wurden so angefasst. Renoldner war ein untadeliger Beamter, dessen Fleiß und Genauigkeit hervorstachen, der völlig unschuldig in die Fänge des NS-Unrechtsstaats geraten war. Auf den Fotos ist ein ungläubig in die Welt blickender Mann zu sehen, dem sein Enkel Klemens in seinem Buch „Geschichte zweier Angeklagter“ ein eindrückliches Denkmal setzt.

Unrecht und Gewalt

Der Nationalsozialismus zermürbte Menschen mit Unrecht und Gewalt. Renoldner wurde im Linzer Landesgefängnis eingekerkert, später ins Konzentrationslager Dachau deportiert. Er war über elf Monate lang von der Welt weggesperrt. „Er war eine Nummer geworden“, schreibt Klemens Renoldner: „Häftling Nr. sowieso. Nein, vielmehr Häftling Nummer null. Er war eine Null geworden.“

Am 2. Februar 1939 kam der Großvater frei und kehrte zu seiner Familie zurück. Über die Zeit in Dachau hat Alois nie mehr gesprochen. „Es war schlimm, sehr schlimm“, erzählte er nur. Er habe „himmelschreiendes Unrecht“ gesehen. „Geschichte zweier Angeklagter“ legt einen Fall offen, der in der Zeit des Nationalsozialismus und danach in Österreich so oder so ähnlich tausendfach geschah: Die Opfer schwiegen – die Täter kamen ungeschoren davon. „Das Buch behandelt nicht nur einen historischen Fall“, sagt Klemens Renoldner: „Es berührt unsere politische Gegenwart, indem es zeigt, wie konsequentes Leugnen, Wegducken und Abstreiten zum Erfolg führen kann. Nicht selten erfasst mich ein heiliger Zorn, wenn ich Politiker einer bestimmten Partei reden höre.“ Der pathologische Lügner und Fakten-Verweigerer Simmer wirkt wie ein alter Geist in neuer Zeit.

Nach 1945 wurde Alois Renoldner rehabilitiert und wieder in den Gendarmerie-Dienst aufgenommen. Ewald Simmer wurde im Februar 1946 verhaftet, vor dem Linzer Volksgerichtshof machte man ihm den Prozess.

Simmer log vor Gericht dermaßen unverhohlen, dass man sich fragt, wie obszön die Wahrheit verwischt und verdreht werden kann. Er sah sich im Prozess mit tonnenschwerer Beweislast konfrontiert: Berichte, Vermerke, mehr als 70 Zeugenaussagen, dazu seine drei Anträge auf SS-Mitgliedschaft. Doch Simmer, dessen Geschäft schon immer die Häme und der Menschenhass waren, täuschte weiter im Angriffsmodus. Die Zeit des Nationalsozialismus ist wie ein schwarzes Loch in seiner Erinnerung. Die Angaben im NSDAP-Fragebogen von Ende Mai 1938? Nichts als Notlügen, die Simmer auf Druck und Drängen hochrangiger Nazis gemacht haben will. Er sei, behauptete er, in die Rolle eines „Nazi-Freundes“ geschlüpft, um sein Doppelleben als „Anti-Nazi“ durchzuhalten.