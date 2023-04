Verstärkter Antisemitismus als Folge der Krise

___

“Antisemitismus ist der Spiegel der Gesellschaft”, erklärte Thomas Stern, Projektkoordinator des aktuellen Antisemitismus-Berichtes am Dienstag im Parlament. Der Vergleich zu den vergangenen Jahren zeigt, dass Antisemitismus in Österreich zwar während der Corona-Pandemie zurückging, mittlerweile das Niveau von 2018 aber wieder erreicht und teilweise sogar übertroffen wurde. “Wir haben ein Antisemitismus-Problem in Österreich”, so Stern.

Besonders stark ausgeprägt sei das in der Gruppe der befragten Migranten aus der Türkei oder aus arabischsprachigen Ländern, auch in der zweiten und dritten Generation. Zwei Drittel sind laut Bericht der Ansicht, dass sich “Jüdinnen und Juden in Bezug auf den Umgang mit Palästinensern nicht anders verhalten, als Deutsche gegenüber Juden im Zweiten Weltkrieg”. 36 Prozent seien laut Studie “manifest antisemitisch” eingestellt. Gar 40 Prozent sehen “den Holocaust als übertrieben dargestellt”.