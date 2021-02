Elisabeth Köstinger, Ministerin für Nachhaltigkeit, machte vor, wie es gehen kann: Nach zweimonatiger Babypause kehrte sie im September in ihr Amt zurück; Lebensgefährte Thomas Kassl ging dafür für zwei Jahre in die Väterkarenz. Da Köstinger noch stillt, begleiten Vater und Sohn Lorenz sie bei Dienstreisen, jüngst zur Umweltkonferenz in Kattowitz. In einem Land, in dem Frauen so lange in Karenz gehen wie in keinem anderen in Europa, wirkt ein solches Verhalten vorbildhaft und erleichternd - für andere Mütter, aber auch Väter. Die neue Chefin der NEOS, Beate Meinl-Reisinger, die ihr drittes Kind im April erwartet, will die Babypause ebenfalls kurz halten. Nach der Geburt des Kindes wird ihr Ehemann, ein Richter, in Karenz gehen. Solche Männer braucht das Land.