Endlich etwas, das nichts mit uns zu tun hat!

Wussten Sie, dass die Queen ein äußerst unterkühltes Verhältnis zu Margaret Thatcher hatte? „Sie blieb immer zu lang, redete zu viel, wahrscheinlich weil sie sich selbst nur unter Männern bewegte“, soll die britische Königin einmal in engem Kreis über die umstrittene erste Premierministerin des Vereinigten Königreichs gesagt haben.

In der vierten Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ spielt Gillian Anderson („Akte X“) die „Iron Lady“ etwas dick aufgetragen. Die parodistische Darstellung komme satirisch rüber, schreibt Angelika Hager im aktuellen profil – und führt auch gleich aus, wo sich die Serie an historische Tatsachen hält und wo die künstlerische Freiheit diese ausgestochen hat.

Viel Aufregung gab es um die Folge, in der Louis Mountbatten, Flottenadmiral, Onkel von Prinz Philip und so etwas wie ein Ersatzvater für Prinz Charles, in Irland von der IRA ermordet wird. Zu unsensibel sei der Umgang mit der Thematik, heißt es in irischen und britischen Medien. Dass Mountbatten Befürworter eines vereinten Irland gewesen sei werde ebenso ausgespart wie die Tatsache, dass er vor seiner Ermordung gewarnt worden war, überhaupt nach Irland zu reisen. Kein Wort auch über die politischen Hintergründe des Attentats: Der Nordirlandkonflikt forderte von 1969 bis 1999 mehr als 3500 Tote.