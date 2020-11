Klirr royal: "The Crown" sorgt für Unmut

Dass Morgan definitiv zum Team Diana gehört und deswegen möglicherweise die Wahrheit zugunsten seiner Sympathiewerte zurechtmodelliert, zeigte sich schon in „The Queen“, wo die Geschichte um den Unfalltod der nach ihrer Scheidung ihres Titels als „Königliche Hoheit“ beraubten Lady Diana kreist. Dort zelebriert Morgan, der ein Meister des Dialogs irgendwo zwischen Shakespeare, Machiavelli und dem vitriolgeladenen Sprachwitz von Oscar Wilde und Noël Coward ist, die Figur der toten Diana als Opfer in Abwesenheit. Ihre Erscheinungsform in der aktuellen Staffel hält sich durchwegs an dieses Opfer-Genre: Die nicht sehr nuancenreiche, aber extrem putzige Darstellerin Emma Corrin kultiviert das Blickmodul „Angeschossenes Bambi“, das man von der meistfotografierten Frau der 1980er-Jahre noch im Gedächtnis hat, in Perfektion.

Diana wird als durch den frühen Verlust der Mutter traumatisiertes Wesen gezeigt, das sich das Jobprofil „hingebungsvolle Ehefrau“ und Produzentin eines Erben in der „Firma“ zu Herzen nimmt und grausam an einer dysfunktionalen Familie scheitert, in der Liebe und Zuwendung bestenfalls in der Rubrik Zimmermädchen-Gefühle rangieren. Dass die Prinzessin von Wales an schweren seelischen Störungen litt, die in Selbstverletzungen und hysterischen Weinausbrüchen gipfelten, und alles andere als eine verlässliche „Teamplayerin“ war, ist inzwischen eine bekannte Tatsache. In der Dokumentation „Diana In Her Own Words“ (ebenfalls auf Netflix) kann man Teile der Interviews, die Diana dem Journalisten Andrew Morton Anfang der 1990er-Jahre gegeben hatte, im Off nachhören.