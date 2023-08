Attenzione, pickpocket: Der Fall eines Memes

Tja, es ist schon wieder passiert. Die Wirklichkeit hat das Internet kaputt gemacht – oder umgekehrt, je nachdem. Bis vor kurzem war „Attenzione, pickpocket“ noch ein harmloser Insider auf der Videoplattform TikTok, ein Witz, mit dem man recht einfach bei Internet-affinen Freundinnen und Freunden punkten konnte – quasi ein garantierter Lacher. Und zack, auf einmal ist es ein Politikum. Monica Poli mit der lustigen Stimme, die in Venedig Taschendieben auflauert, mit Handykamera bewaffnet – “Attenzione, borseggiatrici! Attenzione, pickpocket!” („Achtung, Taschendiebe!“) – ist doch gar nicht so unverfänglich lustig, sondern auf einmal politisch aufgeladen: Poli ist nämlich Stadträtin der rechten Lega Nord. Hat das den Trend verändert? Und, noch viel wichtiger, worum geht es überhaupt?

„Attenzione, pickpocket!“ wurde recht schnell zu einem internationalen Trend; einem kollektiven Witz, einem Erlebnis, das in einer individualisierten virtuellen Welt irgendwie einen „Common Ground“ markieren konnte – zumindest für kurze Zeit. Eine kleine Gemeinsamkeit, die allen gerade wegen ihrer Belanglosigkeit, ihrer Banalität das Gefühl gab, dass man doch nicht so allein in diesem Internet ist. Manchmal, ja manchmal kann es hier sogar Spaß machen.

Nun, so banal und spaßig war die ganze Sache dann eigentlich doch nicht. Denn: Poli ist in Venedig Stadträtin der Partei Lega Nord, deren Chef Matteo Salvini regelmäßig gegen Migrantinnen und Migranten hetzt, sich gegen Homosexualität ausspricht und für seine harte Haltung gegenüber Roma bekannt ist. Dazu kommt Polis Mitgliedschaft bei „Cittadini Non Distratti“ („Nicht abgelenkte Bürger“), die sich dem Kampf gegen Taschendiebe verschrieben haben. Auf Instagram folgen ihnen über 300.000 Menschen. Eine rechte Politikerin, die zusammen mit einer organisierten Gruppe die Jagd auf Verbrechen selbständig in die Hand nehmen will? Für viele hat das ein „Gschmäckle.“ Der Vorwurf: Poli würde dabei auffallend oft Roma ins Visier nehmen.