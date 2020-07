Auer-Welsbach-Park, Wien: An der Ausfallstraße

Wer Wien kennenlernen will, der kommt in den Auer-Welsbach-Park. Zumindest scheinen das viele Touristen so zu sehen. Regelmäßig stehen sie in kleinen Gruppen am Eingang zum Park im 15. Bezirk, schauen auf ihr Handy und dann verdutzt auf die Bäume vor ihnen. Handy, Bäume, Handy, Bäume. "Entschuldigen Sie, Schönbrunn?", fragen sie mich dann oft, wenn ich am Weg von der U-Bahn durch den Park gehe. "Ja, hier", bin ich manchmal geneigt zu sagen. Aus Mitleid erkläre ich ihnen dann doch, dass sich das Habsburgerschloss auf der anderen Seite der gleichnamigen U-Bahn-Station befindet. Dazwischen liegen 100 Jahre Stadtgeschichte. In Schönbrunn kann man die Vergangenheit besichtigen, im Auer-Welsbach- Park die Gegenwart erleben. Eingekastelt zwischen zwei Autobahnzubringer, treffen sich hier junge Frauen zum abendlichen Yoga, türkisch-österreichische Familien schmeißen rauschende Feste, und ältere Herren und Damen üben sich in der Kunst der Tai-Chi-Entspannung. Am Rande des AWP (so wird der Park von den Einheimischen genannt) sorgt "Radler's Grill-Imbiss" für Würstel, Bier und Nachbarschaftstratsch.