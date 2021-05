Autorin Jasmin Schreiber: "Sterben ist Schwerstarbeit"

profil: Was hilft Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben?



Schreiber: Im Sterben sind wir genauso individuell wie im Leben. Mit einer Frau, einer Ärztin um die 70, die an Krebs erkrankt war, habe ich mir im Hospiz stundenlang ihre alten Kreuzfahrtvideos angesehen. Sie wollte ihre Reisen noch einmal mit jemandem teilen. Anderen ist es wichtig, dass sie mit einer neutralen Person über ihre Ängste und den Tod sprechen können. Es gibt aber auch Menschen, die sich regelrecht auf ihren Tod freuen, das aber vor ihren Kindern nicht artikulieren können. Ein anderer Herr wollte unbedingt, dass ich ihm Weihnachtslieder vorsinge, obwohl ich überhaupt nicht singen kann. Was den meisten hilft, ist offen sprechen zu können.



profil: Was sollte man in solchen Situationen tunlichst vermeiden?



Schreiber: Das Sterben ist definitiv nicht der richtige Zeitpunkt, um sich als Angehöriger noch schnell die Absolution zu holen oder eine letzte Aussprache zu erzwingen. Das ist ein Klischee, das man in Filmen sieht, in der Realität aber keinen Platz hat. Ein Hospiz lässt das normalerweise auch nicht zu. Menschen, die mit dem Sterben beschäftigt sind, haben keine Kraft, sich noch um das reine Gewissen anderer zu kümmern.