Sophie Scholl: Harter Geist und weiches Herz

Sophie Scholls Leben und Tod sind fast 80 Jahre nach ihrer von den Nazis als Rechtsakt verbrämten Ermordung von allen Seiten her durchleuchtet. Man kann sich ihr zum Beispiel in drei Bücher nähern, jedes davon ein Musterexemplar lesenswerter Biografik. Bereits 2010 ist "Sophie Scholl",verfasst von der Historikerin Barbara Beuys, 77, erschienen, in dem das jüngste "Weiße Rose"-Mitglied vor der endgültigen Verklärung gerettet wurde. Kürzlich veröffentlichten der Hamburger Theologe Robert M. Zoske, 69, und die Leverkusener Publizistin Maren Gottschalk, 59, weitere beispielhafte Scholl-Biografien. Das vom sauerländischen Religionslehrer Werner Milstein, Jahrgang 1955, spürbar ein wenig überstürzt geschriebene Lebensbild "Einer muss doch anfangen!"dient als Einstiegslektüre.



In "Sophie Scholl" (Beuys), "Wie schwer ein Menschenleben wiegt" (Gottschalk) und "Es reut mich nichts" (Zoske) ist eine imposante Fülle an Details versammelt, ohne dabei das große Bild einer widersprüchlichen Frau zu vernachlässigen, die Hitler einerseits "unverbrüchliche Treue" schwor und ihre Mitgliedschaft im "Bund deutscher Mädel",dem weiblichen Pendant zur Hitlerjugend, freiwillig bis 1941 aufrecht hielt, zwei Jahre länger als altersgemäß verpflichtet. Andererseits wurde Scholl zur mutigen Widerstandskämpferin.



Die drei Wimpern, die Sophie einem Brief an ihren festen Freund Fritz Hartnagel beilegte; der blaue Badeanzug, den ihr Fritz schickte; das "Wanderer"-Auto von Fritz' Vater, ein Neunsitzer mit Trittbrett; das Fahrrad, das Sophie am Münchner Ostbahnhof gestohlen wurde; Sophies Schuhgröße 39; der Skiurlaub im vorarlbergischen Warth, als Sophie meinem Großvater, der seinen Zollwachedienst damals im nach heutigen Maßstäben eineinhalb Autostunden entfernten Innsbruck versah, geografisch wohl so nah wie sonst nie mehr rückte; Sophies geplanter Urlaub im Bregenzerwald gemeinsam mit Freundinnen, der am Ende abgesagt werden musste: Für den Reichtum an Einzelheiten in diesen Büchern ließe sich Beispiel an Beispiel reihen.



Sie wolle für ihre "Person mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun haben",bekannte Scholl in ihrer ersten Vernehmung im Februar 1943. Die Geschichte ihrer Auflehnung gegen Krieg und faschistische Diktatur kennt viele Vorgeschichten. Barbara Beuys, Robert M. Zoske, Werner Milstein und Maren Gottschalk, die Biografinnen und Biografen Sophie Scholls, erzählen einige davon am Telefon.



Was können wir aus Sophies Leben, das mit nur 21 Jahren endete, lernen? Die Frage führt zuerst in das winterliche Köln. Barbara Beuys sagt: "Sophie schrieb an Fritz Hartnagel während der Kriegsjahre:, Ich gebrauche mein Hirn zum Denken.' Als die Widerstandspläne der, Weißen Rose' im Geheimen Gestalt annehmen, spielt sie auf dem Klavier bevorzugt Bach, weil man bei ihm, große Beherrschung zur Klarheit aufbringen' müsse. Eine selbstbewusste Frau lässt die Irrungen ihrer Jugendjahre entschlossen hinter sich und kämpft mit klarem Kopf gegen ein Unrechtsregime. Sie wusste, dass sie ihr Leben riskierte - für eine humane Zielsetzung in Politik und Gesellschaft.

"Robert M. Zoske stellt eingangs gut gelaunt fest, dass er im "zarten Alter von 61 über Hans Scholl promoviert" habe-und beginnt das Gespräch mit einer Gegenfrage: "Sind wir bereit, die Ambivalenz eines Menschen, die Grau-und Schwarztöne neben seinen hellen Seiten zu sehen?" In dem millionenfach aufgelegten Andachtstraktat "Die Weiße Rose" (1955) habe die älteste Scholl-Schwester Inge das "schmiegsame Bild einer säkularen Konsensheiligen" gezeichnet: "eine selbstbewusste, emanzipierte Frau, an der nichts Unvorteilhaftes, Anstößiges, Widersprüchliches war-stets sympathisch, brillant, edel." Zoske dagegen will Sophie als "verletzbaren und verletzenden Menschen" zeigen: "mit-und zartfühlend, spirituell, um Glauben und Liebe ringend, unsicher, zweifelnd, aber auch willkürlich, unausstehlich, gehemmt, eine Frau, die zwischen hoher Begeisterung und tiefer Niedergeschlagenheit schwankte."