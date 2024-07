Bestsellerautorin Amelie Fried: „Was, wenn eines meiner Kinder da kleben würde?“

Die Hauptfigur Ihres Mutter-Tochter-Romans „Der längste Sommer ihres Lebens“ ist Chefin eines Autohauses und angehende Bürgermeisterin.

Fried

Pünktlich zum Beginn des Wahlkampfs klebt sich Claudias Tochter Anouk das erste Mal auf die Straße. Das gibt sehr schlechte Presse, so nach dem Motto: Wenn du schon deine eigene Tochter nicht im Griff hast, wie willst du dann eine Stadt regieren? Für die Hauptfigur ist das richtig schwer, weil sie keine blöde Klimaleugnerin ist, sondern auch findet, dass ihre Tochter recht hat – aber ihr Lebenstraum damit in Gefahr gerät. In einem ähnlichen, vielleicht nicht ganz so starken Konflikt sind wir doch eigentlich alle jeden Tag. Im Grunde genommen wissen wir, dass diese Leute uns nur auf etwas hinweisen, was wir nicht mehr leugnen können. Aber wir wollen uns das Leben nicht vermiesen lassen.

Ist das Kleben auf der Straße der richtige Weg? Im Grunde werden da Menschen verärgert, die das System schwer ändern können.

Fried

Darüber kann man lange streiten. Ich persönlich habe da meine Zweifel. Andererseits gab es in der Geschichte immer wieder Beispiele, dass ziviler Ungehorsam notwendig ist. Etwa Rosa Parks, die das Sitzverbot für Schwarze im Bus nicht mehr akzeptierte. Ich verstehe, dass junge Leute wütend sind, weil unsere Regierung ihren Job nicht macht.

Wie wütend sind denn Sie auf die Politik?

Fried

Wer kann in diesen Zeiten mit der Politik zufrieden sein? Ich sehe mit großen Bedenken, dass in Europa die Klimaziele immer weiter in den Hintergrund rücken. Der Green Deal wird ersetzt durch eine wirtschaftsfreundlichere Politik, es geht wieder mehr um Wettbewerbsfähigkeit. Das kann nicht in unserem Interesse sein.

Der Bestsellerautor und ehemalige Werbetexter Marc Elsberg meinte im profil-Podcast , man sollte den Klimaaktivistinnen eine wirklich gute PR-Agentur empfehlen. Sehen Sie das auch so?

Fried

In einem Artikel in der „Süddeutschen Zeitung“ wurde kürzlich analysiert, dass Menschen überhaupt nicht zu erreichen sind, wenn man ihnen sagt, sie sollen auf etwas verzichten. Es wäre vielmehr wichtig, das Positive herauszuarbeiten, das wir gemeinsam erreichen wollen. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Denn wenn man die Bürger gegen sich hat, die alle wütend sind, weil sie im Stau stehen, dann macht man es der Politik wahnsinnig leicht, das eigene Anliegen zu ignorieren. Und manche dieser jungen Aktivisten haben sich auch in eine Opferrolle drängen lassen.