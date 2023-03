Elsberg: "Europa wird gewalttätige Mittel anwenden, um sich vor Klimaflüchtlingen zu schützen"

Wie kann man verhindern, dass sich die Erde immer weiter erhitzt? Wie kann man das Klima beherrschen und die Klimakrise in den Griff bekommen? Diese Fragen stellen sich bekanntlich viele, aber kaum jemand tut dies auf so spannende Weise wie der Bestseller-Autor Marc Elsberg. “Celsius” heißt sein neuer Wissenschaftsthriller, der sich um Geoengineerung dreht und in dem China und die Länder des globalen Südens die Klimaherrschaft übernehmen wollen. Mit Franziska Dzugan und Christina Hiptmayr spricht er über die genialen Kampagnen der Ölkonzerne, die Ignoranz der Politik und seinen Klimaaktivismus wider Willen. “Celsius” erscheint am 15. März im Blanvalet Verlag.