Bisexualität: Pendler zwischen den Geschlechtern

Dass die Liberalisierung von sexuellen Normen sich besonders in der Generation Z niederschlägt, zeigen die Unterschiede von Umfragen des britischen Instituts YouGov aus den Jahren 2015 und 2019. Bei der jüngeren Studie hat sich der Anteil von jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren, die sich als bisexuell identifizierten, von zwei Prozent auf 16 Prozent der Befragten erhöht. Dennoch hat Bisexualität im Vergleich zur schwulen Kultur nur wenig Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung. In der Pop- und Filmwelt sind es vor allem Frauen wie die Schauspielerinnen Megan Fox, Angelina Jolie oder „Stranger Things“-Darstellerin Shannon Purser, die sich als bisexuell outen. Bisexuelle Männer wie der Frontsänger der Band Green Day Billie Joe Armstrong, der seine Identitätssuche in dem Song „Coming Clean“ verarbeitete, stellen einen weit geringeren Anteil. In Politik und Wirtschaft haben als bi geoutete Menschen Raritätswert. Die deutsche grüne Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang, 28, posiert deswegen häufig mit der Bi-Flagge in den Farben Rosa, Lila, Blau: „Bisexualität wird viel zu sehr verdrängt, und bisexuelle Menschen sind zwar kaum sichtbar, aber werden dennoch diskriminiert.“ [...]