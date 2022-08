Junges Gemüse: Wenn Kochen auf TikTok und Instagram zum Kult wird

Das 25-jährige Gucci-Model Pierce Abernathy liebt frische Tomaten. Allerdings serviert er auf Instagram seine toskanische Brotsuppe mit einer „Pappa al pomodoro“ aus der Dose. „Wascht euch die Hände, bevor ihr in diese Herrlichkeit greift!“, mahnt er seine 340.000 Follower und mischt Zwiebel, Knoblauchzehen, Brotkrumen und Basilikum in die Sauce. Nach der ersten Löffelprobe schüttelt er nur den Kopf: „Leute, ich würde am liebsten sofort zu weinen anfangen, so gut ist das.“

Nahezu 18.000 Menschen „gefällt das“, obwohl das Rezept weder neu noch sonderlich originell ist. Inzwischen ist der Amerikaner Pierce Abernathy, der bei Gucci nicht nur Model ist, sondern auch Öko-Projekte mitgestaltet, hauptberuflich „Rezept-Entwickler“ geworden. Häufig verneigt er sich auch bei der Wahl seiner Gericht-Shows vor seiner armenischen „Tante Lala“, die in den 1970er-Jahren das Kochbuch „Please Pass The Pilaf“ verfasst hatte, und fabriziert schrittweise ihre Spezialität „Dolmas“, gefüllte Weinblätter. „Nichts gibt einem mehr Trost“, seufzt er in seiner minimalistischen Küche in Brooklyn, „als den Geschmack der Kindheit auf der Zunge zu spüren“.

Ein „Vibe“ (um in der Sprache der Insta-Natives zu bleiben), der auch den 25-jährigen Römer Ruben Bondí zu einem „Social Media“-Star gemacht hat: 1,2 Millionen Menschen folgen ihm auf TikTok, 650.000 auf Instagram, wenn er den Schlachtruf „Ma dai, facciamo una pasta!“ (Los, machen wir Pasta!) loslässt. Bondí markiert gerne den wild gestikulierenden Klischee-Italiener, der lauthals von Balkon zu Balkon mit seinen üppig tätowierten Kumpels kommuniziert, ehe sie ihm unter freiem Himmel an einem Gaskocher assistieren. Manchmal schwelgt er auch „mit Nonna Mimi“, einer aparten Mittfünfzigerin, den Kochlöffel. Ihre „Pasta all’ arrabiata“ wird von enthusiastischen „Die hast du so gerne gemacht, wenn wir am Meer waren“-Rufen begleitet, tatsächlich findet man das Rezept in jedem Italo-Kochbuch. Aber hier wie bei vielen anderen, die auf TikTok und Instagram Dampf machen, geht es weniger um einen innovativen Kochstil als mehr um das Lebensgefühl, das mitserviert wird: In Bondís Fall Großfamilie, Zusammengehörigkeit, Italianità, Dorfgefühl in der Großstadt, Tradition und ein intakter Mikrokosmos, den die Verunsicherung in der Welt jenseits des Klopfbalkons im römischen Trastevere unbeeinträchtigt lässt.