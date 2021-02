profil:Die Caritas startet am Weltfrauentag, sozusagen mit der #metoo-Bewegung als Rückenwind, einen Fonds für Frauen in Not unter dem Motto #wirtun. Was waren Ihre Beweggründe, diese Initiative zu unterstützen? Alizadeh:In der Gruft der Caritas Wien liegt der Frauenanteil bei nur 20 Prozent. Wenige Frauen trauen sich, ihre Armut zu thematisieren. Sobald die Caritas dann aber eine Einrichtung nur für Frauen macht, ist diese voll. Der Bedarf ist also groß und die Dunkelziffer hoch. Genauso wie bei #metoo geht es bei #wirtun darum, dieser Dunkelziffer ein Gesicht zu geben. Und Frauen in dieser Situation zu ermutigen, sich Gehör zu verschaffen. Es ist für mich ein grundfeministisches Anliegen, andere Frauen zu unterstützen und solidarisch und loyal zu sein.